Nihat Özdemir Aleksander Ceferin ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yemekte bir araya geldi.
TFF'den yapılan açıklamada, Liverpool ile Chelsea takımları arasında yarın saat 22.00'de Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesinde gerçekleşen buluşmada, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan, genel sekreter Kadir Kardaş ile TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in de yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, Nihat Özdemir ve Aleksander Ceferin'in, UEFA Süper Kupa maçı hazırlıkları ve Avrupa futbol gündemi ile ilgili konuları değerlendirdiği kaydedildi.
Flaş gelişme! G.Saray'la anlaştı
Bayern Münih, Ivan Perisic'i kiraladı
İstanbul'da tarih yazacak
İbrahim Akın futbolu bıraktı
Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
İngiliz taraftarlar Taksim’de gezip döner yedi
Zanka'dan şampiyonuk sözleri
Süleyman Seba mezarı başında anıldı
F.Bahçe büyük oynuyor! Flaş hamle
Diagne bombası! İşte rakam
Trabzonspor'a transferini duyurdular!
Ribery'nin son talibi şaşırttı!
Milli yıldız imzayı attı! Açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum