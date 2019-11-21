Nihat Özdemir: Can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız

Özdemir, Türk futbolunun marka değerini arttırmak adına yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Ekonomide dünyada söz sahibi olan bir ülkeyiz. Futbol ekonomisinde ise Avrupa’da 6.'yız. Bugün toplamda da 2 milyar dolara varan bir futbol gelir hacmine ulaşmış durumdayız. Bu tabloda kuşkusuz en önemli gelir kaynağını yayınlar oluştururken, tribün futbolcu, satış ve sponsor reklam gelirleri de kulüpler için azımsanmayacak boyutlardadır. Bu gücü el birliği ile daha yüksek seviyeye çıkarmalıyız. Bunu sağlayacak olan da her zaman sportif başarı ve marka değeri arttırmaktır. Milli takımımız 2020 Avrupa finallerine kalarak önemli başarı kazanmıştır. Türkiye ekonomisine ciddi katkısı olacaktır. Finallerde de önemli başarı sağlayıp bizleri gururlandıracaklarına ve Türk futbolunun marka değerine artı katacaklarına inanıyorum. Milli takım başarısıyla birlikte liglerdeki rekabet de Türk futbolunun uluslararası alandaki imajı için olumlu olmuştur. Marka değerinin artması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kulüpler Birliği yönetimi ile bir araya geleceğiz. Çalışmalarımızı kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Ortak hedef için futbol ailesi olarak omuz omuza vermemiz gerekiyor. Bunun yolu da dostça rekabetten geçmektedir. Futbol pastasını mutlaka büyütmeliyiz. Büyütürken lezzet katarak değerlendirmemiz gerekir. Süper Lig’in izlenme oranının artması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HER SENE 1 DEĞİL 2 TAKIM GÖNDERMELİYİZ"

Nihat Özdemir, Süper Lig’in yurt dışında izlenme oranlarını arttırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Süper Kupa'yı gerekirse statü değiştirip 4 takıma çıkararak yurt dışında düzenlemek Türk futboluna değer katacaktır. Uzak doğu pazarı da önemli hedeflerimizden biridir. Gençlere mutlaka yatırım yapmalıyız. Altyapıdan gençleri yetiştirerek onları Avrupa’ya ihraç etmek büyük kaynak olacaktır. Bugün Avrupa’da birçok kulüp Şampiyonlar Ligi gelirleriyle ayakta durmaktadır. Bunun için Avrupa kupalarına istikrarlı katılım ve başarının şart olduğuna inanıyoruz. Her sene Şampiyonlar Ligi'ne 1 değil 2 takım göndermeliyiz. 2007-2008 sezonundan bu yana 12 yıldır tek takımla gidebiliyoruz. Kulüplerimizin mali kaybını siz hesap edin. Bu tabloyu tersine çevirmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Başarılara odaklanmalıyız” diye konuştu.

"GELİRİNİN 3-5 KATINI HARCAMA LÜKSÜ ARTIK YOK"

Kulüplerin yaptığı yüksek harcamalara değinen Özdemir, uygulamaya başladıkları yeni kulüp lisans talimatnamesinde ağır cezalar yer aldığını belirterek, “Futbol ailesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Futbola bu kadar yatırım yapan başka hiçbir ülke yoktur. Bunu büyüme için fırsata çevirmeliyiz. En iyi şekilde kullanmalıyız. Türk futbolunun gelirleri artıyor ama kontrolsüzce yapılan harcamalar var. Gelirin 3,5 katını harcama lüksü artık yok. Federasyon olarak denk bütçeye önem veriyoruz. Bunun için kulüp lisans yönetmeliğini yeniledik. Harcama limiti getirdik. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Transfer yasağı, puan silme ve küme düşürme cezalarını uygulayacağız” ifadelerini kullandı.