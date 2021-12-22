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Nihat Özdemir'den Fenerbahçe için Kenan Koçak açıklaması

22.12.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile adı anılan Kenan Koçak hakkında açıklama yaptı

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe için Kenan Koçak açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile adı anılan Kenan Koçak hakkında konuştu.

Anadolu Ajansı'nın paylaşımına göre; Kenan Koçak için açıklamalar yapan Nihat Özdemir, "Kenan Koçak bizim hocamızdır. Hocamızdan ayrılma niyetimiz yok. Altyapılarla ve diğer milli takımlarla ilgili çalışmaların içindeyiz. Kenan Koçak bizim için sadece Kuntz'un yardımcısı değil, birçok yerde onunla önemli programlamalar yaptık" dedi.

KENAN KOÇAK AÇIKLAMASI

A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ise Kenan Koçak konusunda, "Başka bir takıma gitmesini istemiyoruz. Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok!" sözlerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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