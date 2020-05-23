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Nihat Özdemir Ramazan Bayramı'nı kutladı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 23.05.2020 15:44 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Bu sene Ramazan Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle geleneksel bayram ziyaretlerimizden uzak, evlerimizde geçireceğiz. Ancak gönül birlikteliğimizle milletçe bu bayramın coşkusunu yaşayacağımıza inanıyorum" dedi.

Nihat Özdemir Ramazan Bayramı'nı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

TFF'NİN RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN PAYLAŞIMDA, ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Bayramlar, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü gibi pek çok güzelliği içinde barındıran, sevgi ve saygı bağlarımızı daha da güçlendiren en güzel değerlerimizden birisi ve toplumsal birliğimizin temel taşıdır. Bu sene Ramazan Bayramı'nı ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle geleneksel bayram ziyaretlerimizden uzak, evlerimizde geçireceğiz. Ancak gönül birlikteliğimizle milletçe bu bayramın coşkusunu yaşayacağımıza inanıyorum.

Dünyaya örnek mücadelemizle bu salgını yenerek nice bayramları bir arada kutlamayı temenni ediyor, özveriyle görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygularla Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyor; futbol ailemizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını içtenlikle kutluyorum."

(İHA)

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