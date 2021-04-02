Nihat Özdemir'den şampiyonluk açıklaması

Sosyal medyada "Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki Türkiye birinciliklerinin; şampiyonluk olarak tescil edilmesi için TFF'ye yaptığı başvurunun reddedildiği" şeklinde çıkan iddiaları Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e sorduk.

Özdemir, bu konuda henüz bir karar alınmadığını belirterek, "Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. En yakın zamanda açıklayacağız. Ama şu an öyle bir karar yok" dedi.

Başkan Özdemir, Trabzonspor'un Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun seçimle gelmesine yönelik FIFA'ya yaptığı başvuru hakkında da konuştu.

Trabzonspor'un talebinin FIFA tarafından kabul edildiğine dair kendilerine bir yazı gelmediğini vurgulayan Özdemir, "Ne bize FIFA bu konuda bir görüş sordu, ne de bir talepte bulundu. 'FIFA kurulların seçimi için TFF'ye yazı gönderdi' bilgisi doğru değil. Hayır, yok böyle bir şey" ifadesini kullandı. (Akşam)



