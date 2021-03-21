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Nihat Özdemir'den VAR sistemi, seyirci ve operatör açıklaması

21.03.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports'da bir programa katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Nihat Özdemir, harcama limitleri, seyirci konusu ve çok tartışılan VAR sistemi ile operatörlerin ofsayt çizgileri hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Özdemir ayrıca eski bir hakemin son günlerde gündemden düşmeye iddiası hakkında yasal yollara başvurduklarını sözlerine ekledi.

Nihat Özdemir'den VAR sistemi, seyirci ve operatör açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports'da yayınlanan "Be United" programına katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

TFF Bakanı Nihat Özdemir, "Kulüplerimizin, UEFA'yla olan ilişkilerinden dolayı büyük cezaya çarptırıldıklarını gördük. Men edilecek kadar ceza aldılar. Trabzonspor , son anda şampiyonluğu kaçırdı, Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı olmasına rağmen gidemedi."

"Bu işin düzelmesi için adımlar attık. Harcama limitlerinin ne olduğunu kamuoyuna duyurduk. İlk yıl, %30 geçebilirsiniz dedik. Sonra, %15 dedik. Bu yıl hiçbir artış olmadan, ancak transfer yapabileceklerini kamuoyuna açıklayarak yolumuza devam edeceğiz."

"KULÜPLERİMİZ BÜYÜK SIKINTIYA DÜŞTÜLER"

"Biz bu yolda yürürken, TFF olarak tek başımıza karar alamıyoruz. TFF'nin bir sağlık kurulu, onun pandemi grubu var. Aldığımız her kararda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ile sürekli görüşmeler yapıyoruz"

"1 NİSAN'DAN SONRA..."

"Bu aşamada herhangi bir şekilde seyircili oynamayı kolay görmüyoruz. 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynatma kararımız devam edecek. 1 Nisan'da Sağlık Bakanımızla görüşüp, karar vermek istiyoruz. Bunun kararını, TFF tek başına alamaz"

"Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynamak istiyoruz, UEFA da bunu istiyor. 1 Nisan'da Fahrettin Koca'yla yapacağımız toplantıda, o maçın seyircili oynanması için istişare edeceğiz."

"EN İYİ VAR SİSTEMİNİ KURDUK"

"Bu sene VAR'daki 3. senemiz ve çok memnunuz. Bazı problemler yaşıyoruz, netice olarak insanlar yönetiyor, hata yapabilirler. Netice olarak bizim tek isteğimiz, hata yapılacaksa bunu en aza indirgemek olmalıdır. Her yıl, VAR'da daha iyiye gittiğimize inanıyorum. En iyi VAR sistemini kurduk ve en iyi operatör sistemini getirdiğimize inanıyorum."

"Biz VAR sistemini kurarken, operatörün kim olacağına dair ihale açtık. Hawk-Eye, bunlardan bir tanesiydi. İşin sahibi de Sony, ana merkezi İngiltere'de. Hawk-Eye; Dünya Kupası düzenliyor, EURO 2020'yi düzenleyecek, Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa Ligi'ni düzenliyor"

"Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Hollanda gibi ülkelerin de operatör hizmetlerini yapıyor. Biz de bunları düşünerek Hawk-Eye'ı seçtik. Hawk-Eye, Türkiye'den insanları seçerek, her türlü araştırmayı yaptı ve sınava soktu, burada işe başlattı."

"6222'YE GÖRE BAŞSAVCILIĞA BAŞVURU YAPTIK"

"Şampiyonlar Ligi maçlarında bile VAR odasına giden operatör arkadaşlarımız var. Bir kulübümüz, ofsayt çizgisini VAR operatörü çiziyor dedi ve bunun bazı siyasi ilişkilerinin olduğunu ifade etti. Saygı duyarım. Biz de bunları aldık, PFDK'ya götürdük. Hem de 6222'ye göre Başsavcılığa başvuru yaptık. Çünkü iddia büyüktü."

OFSAYT ÇİZGİSİ AÇIKLAMASI

"Operatör arkadaşımızın, ofsayt çizgisinin çizilmesindeki dahili, %0'dır. Kararı veren, hakemdir. Yönetici arkadaşlarımız açıklamada bulundular, biz de açıklama yaptık. Arkadaşlarımız, ellerindeki belgeleri sadece yargıya değil, bize de vermeleri gerekiyor."

"BÜTÜN HAKEMLERİMİZİ ANTALYA'YA GÖTÜRECEĞİZ"

"Türk hakemliğini kalitesi belli olmuş ve takdir gören bir müessese olarak görüyorum. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde aynı anda 3 hakemimiz görevlendirildi. Milli maç arasında bütün hakemlerimizi Antalya'ya götüreceğiz. O arada kamp süreci devam edecek ve hakemlerimiz önemli bir derecede eğitim alacak."

"Yabancı hakem gelsin deniyor, biz zaten dışarıya hakem yolluyoruz. Hakem hata yapabilir. Ben bir kasıt var mı, yok mu ona bakıyorum. Önemli bir gazetede yazan, televizyon kanalında konuşan eski bir hakem arkadaşımız, ' Fenerbahçe 'yi şampiyon yapmayacaklar' diyor. Savcılığa verdik, ben o hakem arkadaşın ismini veremem diyor. Şimdi yargıya hesap ver"

"DÜNYANIN 2 NUMARALI HAKEMİ, CÜNEYT ÇAKIR"

"Bunu FIFA diyor. Sahadaki oyuncular iyi niyetli olmazsa, o da maçı idare edemez. Sahadaki oyuncular ve kulübe iyi niyetli değilse, hakemin işi zor. Dünyanın 2 numaralı hakemi, Cüneyt Çakır ve ekibi"

"UEFA, OLİMPİYAT STADYUMU'NA TAM NOT VERDİ"

"Sahaya çim ekmekle futbol sahası yapılmaz. Önce altyapı çalışması yapacaksınız. Bu, sahalarımızın birçoğunda yok. Olmadığı için problemler yaşanıyor. Olimpiyat Stadyumu, bu tekniğin son versiyonuyla yapıldı. UEFA, Olimpiyat Stadyumu'na tam not verdi. Kulüplerimiz bizden yardım istedi, elimizden gelen desteği yapıyoruz. Bizim ancak denetleme ve karar verme yetkimiz var"

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
fenerbahçeye yapılan harcama limitiyle alakalı düşünceniz nedir...? sanırım biraz göz yumuldu bu kadar transfer yaparak harcama limitini 3 kez aştı ama malesef ne t f f den bir ikaz geldi nede bir yaptırım şimdi olaya u e f a girecek ve kesin ceza çıkacak bu ceza tüm takımlarımızı etkileyecek bomboş bir t f f bomboşşş bir başkan adeta fenerasyon olmuş sunuz nokta
1905 lira yazıldı bazı takımlar gibi onun için limit aşılmadi
Sonunu bildiğim filmi izlemekten nefret ederim Yapmayın Allah aşkına o kadar milyonlarca kişi öbür dünyada yakanızda olur İşinizi düzgün yapın Fenerbahçe düşmanlığı nı bırakın
ya bir kes artik yaa hep konuşan boş konuşan adam.

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