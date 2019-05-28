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Nihat Özdemir'den yabancı kuralı ve küme düşmeme açıklaması!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.05.2019 16:10 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Nihat Özdemir, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın elinde olduğunu iddia ettiği VAR kayıtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir ayrıca, Erzurumspor ve Bursaspor'un 'küme düşme kaldırılsın' talebine dair kararını da açıkladı.

Nihat Özdemir'den yabancı kuralı ve küme düşmeme açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylarında Nhiat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten, VAR'a, Abdurrahim Albayrak'tan yabancı sınırına dek flaş açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

"Türk hakemliği iyi bir noktaya geldi ama hala yeterli değil. İnandığımız bazı hakemler malesef VAR sistemine adapte olamadı. Abdurrahim Albayrak'ın elinde VAR kayıtlarını görürsem bazı şeyleri gözden geçirmemiz lazım. Bu kayıtlar eğer herhangi bir yolla Albayrak'ın eline geçmişse bunun sorumlusu TFF içerisindeki çalışanlardır. Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz gün beni aradı ve seçimlerden sonra özel olarak bizi ziyaret edeceğini söyledi. Gelecek sezon VAR kayıtlarıını açıklama taraftarı değiliz. Abdurrahim Albayrak'ın elinde VAR kayıtları varsa ekibimizi sorgulamamız gerek."

"O KUPA, GALATASARAY'IN HAKKI"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar daveti olmasa ben de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılıp kupayı verecektim. O kupa, onların hakkıdır. Başkan veya vekilinin giderek kupayı vermesi gerekiyordu. Hüsnü Güreli kupayı verirken fotoğraflarda görülen kol, Ahmet Çalık'ın kolu. Futbolcular heyecanla gelirken Hüsnü Güreli'yi itiyorlar. Bu sırada Hüsnü Bey'in verdiği tepki o. Sayın Güreli'nin sevinmesi gibi bir durum söz konusu değil. Fotoğrafı değil, filmi seyrederseniz görürsünüz."

"ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN ELİNDE VAR KAYITLARI VARSA..."

"Sayın Abdurrahim Albayrak'ın elinde kayıtlar varsa, bizim içimizdeki bir arkadaşımız sızdırmıştır. Geçen gün beni aradı, federasyon seçimine kadar etkilemek istemiyorum dedi. "İnanın başkan" dedi, "genel kuruldan sonra sizi ziyaret edeceğim ve bu konu hakkında bazı açıklamalarım olacak" dedi. Gelip bana açıklamalarını yapar ve elinde olduğunu görürsem, ekibimizi gerçekten sorgulamamız, gözden geçirmemiz lazım. Eğer bu sayın Albayrak'ın eline geçmişse, bunun hesabını biz sormayı biliriz. Özel hizmet aldığımız şirketten mi, bizim çalışanlarımızdan mı, bunu sorgularız. Biz bu kanunsuz yapılmış işlerin üzerine gitmeye çalışacağız."

"ŞENOL GÜNEŞ İÇİN FİKRET ORMAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Fikret Orman'a teşekkür ediyorum, biz Şenol Güneş'i milli takımın başına getirmeye karar verdiğimizde, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı çok fazlaydı ama bize izin verdi. Beşiktaş'taki görevine de devam ettiği sürece milli takım olabilir dedi. Beşiktaş yönetimine teşekkür ediyorum."

"YABANCI SAYISI KADEMELİ OLARAK AZALTILMALI"

"Yabancı sayısını kademeli olarak azaltmamız gerektiğine inanıyorum. 14 yabancıyı oynatma yetkisi bir süreç içerisinde sonlandırılmalıdır. Sadece TFF'nin 'Bu kuralı şu tarihte sonlandırıyoruz' demesinin de doğru olmayacağını düşünüyorum. Tüm paydaşlar ortak karar almadı. Mesala 8+2+2 veya 6+2+2 gibi kurallar olabilir. Kulüpler Birliği bir karar alamazsa o zaman iş bize düşer ve gereken yapılır."

"20 TAKIMLI LİG KONUSU GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Erzurumspor'dan ligin gelecek yıl 20 takımlı olması konusunda talep geldi ama bu çok zor. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Sezon başında açıklanmadan sezon sonunda böyle bir karar alırsanız bunu dünyaya anlatamazsınız. Bursaspor Başkanı Ali Ay ile de görüştük. Ancak sezon başında deklare etmeden sezon sonunda bu kararı alırsanız bunu dünya kamuoyuna anlatamazsınız."

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