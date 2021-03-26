Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi

İstanbul Havalimanı’nda yapılan doğum günü kutlamasına TFF 1’inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyeleri Alkın Kalkavan ve İsmail Erdem, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular katıldı.

Kendisi için hazırlanan kutlama için duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Özdemir, sürprizden dolayı teşekkür ettiği teknik heyet ile futbolculara Norveç maçında başarı diledi.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA

