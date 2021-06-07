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Nihat Özdemir: Hukuki işlemleri başlattık

07.06.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği ile toplantısı bitti, açıklama geldi.

Nihat Özdemir: Hukuki işlemleri başlattık

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği ile toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

"YABANCI SAYISINI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Yabancı sayısı için 8+6 kararı alırken çok düşündük. Kulüplerimiz ertelemiş olduğumuz yabancı sayısı kararını 1 yıl daha ertelememizi istiyor. Bunu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz."

"LİMİTLERE TEKRAR BAKACAĞIZ!"

"Kulüplerimiz limitlerin arttırılmasını istedi. Birçok ekonomik kayıpları oldu. Bunu değerlendirmemizi istediler, bunu da değerlendireceğiz. Kulüplerimizin gelirleri harcama limitinde 3'te 1 olarak yansıyordu. Bilançosu temiz olan kulüp 3'te 3, bilançosunda gri renk olan kulüp 2/3, bilançosu kötü olan kulüp yine 1/3'ünü kullansın şeklinde görüşler var. Bunu da değerlendireceğiz."

"TRANSFER SEZONU BAŞLAMADAN AÇIKLARIZ"

"Transfer sezonu başlamadan (10 Haziran) tüm kulüplerin takım harcama limitlerini ilan edeceğiz."

"BEIN İÇİN HUKUKİ İŞLEMLERİ BAŞLATTIK"

"beIN Sports yayın ihalesine göre son taksiti ödemedi. Hukuki işlemleri başlattık. Gelecek sezon için alacağımız rakam da sözleşmeye göre belli."

"TAKIM SAYISI 18 OLMALI"

"Avrupa'da ülkeler 20 takımlı ligden 18'e düşmeye çalışıyor. Takvimler çok sıkışıyor. Biz 4 takım düşürmeye karar verdik. Kulüplerin talebi oldu, değerlendireceğiz."


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