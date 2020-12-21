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Nihat Özdemir: "İkinci yarıda takımlarda 9 futbolcu varsa çıkıp oynanmak zorunda"

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.12.2020 23:24 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Nihat Özdemir, futbol statü ve talimatlarında yapılan değişikli ile ilgili olarak, "İkinci yarıda takımlarda 9 futbolcu varsa sahaya çıkıp maçlar oynanmak zorunda, yoksa takımlar hükmen mağlup olacak" dedi.

Nihat Özdemir: "İkinci yarıda takımlarda 9 futbolcu varsa çıkıp oynanmak zorunda"

Türkiye Futbol Federasyonu korona virüs dönemine özgü olmak üzere futbol statü ve talimatlarında değişikliğe gitti. Süper Lig’in ikinci yarısından itibaren takımlar 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, bu sayıyı sağlayamayan ekipler ise hükmen yenik sayılacak.

TRT SPOR’a konuya ilişkin açıklamada bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1,5 ay önce Kulüpler Birliği’nde bu konunun konuşulduğunu aktardı. Özdemir, "Takımlarda 9 futbolcu varsa sahaya çıkıp maçlar oynanmak zorunda, yoksa takımlar hükmen mağlup olacak. 1,5 ay önce Kulüpler Birliği’nde yapmış olduğumuz toplantıda çalışmaları ilan etmiştik, görüş alışverişi yaptık. İkinci yarıda takımlarda 9 futbolcu varsa sahaya çıkıp maçlar oynanmak zorunda, yoksa takımlar hükmen mağlup olacak" dedi.
Avrupa Şampiyonası’na milli takımın daha iyi hazırlanabilmesi için Süper Lig’in 16 Mayıs’ta bitmesi gerektiğini ifade eden Nihat Özdemir, her şartta liglerin oynanarak bitirilmesini istediklerini söyledi. Yayıncı kuruluşla yaşanan anlaşmazlığa da değinen Özdemir, ödemelerle ilgili cuma gününe kadar anlaşma sağlama hedefinde olduklarını belirtti.

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