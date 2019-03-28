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Nihat Özdemir: Şenol Güneş ile yeni bir heyecan geldi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 28.03.2019 07:41 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, Volkswagen Arena'da bu yıl 65'incisi gerçekleştirilen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Töreni'ne katılırken, tören öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

Nihat Özdemir: Şenol Güneş ile yeni bir heyecan geldi

Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına gelmesiyle ülkeye yeni bir heyecan geldiğini kaydeden Özdemir şu ifadeleri kullandı: "Milli takım, EURO 2020 Elemeleri'nde ilk 2 maçını kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Şenol Güneş ile yeni bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşmeyle birlikte milli takıma yeni bir ruh geldi. Yeni bir sistemle oyuncuları milli takımımıza davet etti. Elemelere 2 maçta da gayet başarılı bir şekilde 6 gol atarak ve hiç gol yemeden 6 puanla başladık. İyi bir başlangıç yaptık. İyi başlangıcın devam etmesini arzuluyoruz. İnşallah iyi olacak."

"YENİ BİR RUH, YENİ BİR TAKIM"

Fransa maçının öneminin büyük olduğunu söyleyen Özdemir, "Önemli olan 8 Haziran'da Konya'da yapacağımız Fransa maçıdır. O maçtan mutlak suretle iyi bir netice almamız gerek. Arkasından gideceğimiz İzlanda deplasmanı da gruptaki şansımızın ne kadar olacağını gösterecek. Yeni bir ruh, yeni bir takım. İnşallah bu başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Türk miletinin de bu başarıya ihtiyacı var çünkü özledik. Uzun zamandan beri milli takımımızın böyle bir başarısı yok. İnşallah en kısa zamanda bu başarıya ulaşacağız. Türk milleti de gururla bu başarıyı bekliyor" diye konuştu.

Nihat Özdemir son olarak Milliyet'in düzenlediği Yılın Sporcusu Ödülleri'ne ilişkin olarak ise "Milliyet'in yapmış olduğu çalışma marka haline geldi. Türkiye'de herkes 'yılın sporcuları kimlerdir' diye Milliyet'in yapacağı bu geceyi bekliyor. Başta Milliyet ailesi olmak üzere herkesi tebrik ediyorum" dedi.

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