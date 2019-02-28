Nihat Özdemir: Şenol Güneş'in mart ayındaki maçlara çıkması için gerekeni yapacağız

Haziran 2019'daki TFF Genel Kurulu'na kadar Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli, TFF Başkanlığı'na vekalet edecek. Haziran 2019'daki TFF Genel Kurulu'na kadar Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli, TFF Başkanlığı'na vekalet edecek.

Nihat Özdemir, Milli Takım ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan teknik direktör Şenol Güneş'in mart ayındaki Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın başında çıkmasını istediklerini söyledi.

Özdemir "Ben ve Hüsnü Bey (Güreli) ile beraber göreve devam ediyoruz. Önümüzde bir seçim süreci var, bunun için de konuşacağız ama çok erken. Hocamızın da kararını aldık. O da hayırlı olsun. Şenol Güneş ile eski başarıları yeniden yakalamak istiyoruz. İhtiyacımız var var. Şenol Güneş'in mart ayındaki 2 maça çıkması için de gerekeni yapacağız. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Kavalcı, Şenol Güneş’in durumu ile ilgili TRT Spor’da şu açıklamayı yaptı:

"TFF, mart ayındaki maçlarda Şenol Güneş’in Milli Takım’ın başında olmasını isterse, kurallara göre biz zaten buna izin vermeye mecburuz."

