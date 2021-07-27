Nihat Özdemir: "Yabancı sınırı değişmeyecek"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin talepleri üzerine açıklamalarda bulundu ve yabancı sınırının değişmeyeceğini söyledi.

A Spor'a yaptığı açıklamalarda yayıncının tüm ödemeleri yaptığını kaydeden Özdemir, "Yayıncı kuruluş, 2020-21 sezonunda ödemesi gereken miktarın tamamını ödedi ve biz de kulüplerimize dağıttık. 2021-22 sezonu için beIN SPORTS'la görüşmelerimiz devam ediyor. En geç 1 hafta içinde görüşmelerimizi tamamlayacağız ve kulüplerden görüş alacağız." dedi.

"TAKIMLARIMIZ MEVCUT SİSTEME GÖRE TRANSFER YAPIYOR"

Takımların transferi mevcut yabancı sınırına göre yaptığını belirten TFF Başkanı, "Yabancı sayısı konusunda değişiklik yok, 8+6 olarak devam edecek. Tahkim Kurulu'nun kararı da çıktı. Tüm kulüplerimiz transfer politikalarını yaptılar, transferlerini bu sistem içinde yapıyorlar, takımlarını kuruyorlar." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ SÜPER LİG'DE DE OYNAYACAK"

Harcama limitleri konusunda Beşiktaş'ın talebine de değinen Nihat Özdemir, "Kulüplere elimizden gelen yardmı yaptık. Takım harcama limitlerinin artımı yüzde 0 iken yüzde 25 olarak açıkladık. Kuru, geçen yılın ortalama rakamı olarak aldık, o da 8 küsür, 8.80 civarında. Bugün 10.40 civarında. Kuru da sabitleyerek kulüplerimize harcama limiti konusunda elimizden geleni yaptık. Beşiktaş'ın sıkıntısı olduğunu kulüp başkanı sayın Çebi iletti ama bunu bir kulübe yapmamız mümkün değil. Sağlayacağımız limitler sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, Süper Lig'de de kullanılacak. Hakkaniyet, eşitlik ilkelerini düşünerek, aldığımız kararla bu limitlere dikkat ederek harcama yapmalarını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.



