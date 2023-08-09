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Nijer'deki Türk vatandaşları THY'nin özel seferiyle İstanbul'a geldi

09.08.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbenin ardından hava sahasının kapanması nedeniyle ülkede kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği özel seferle İstanbul'a geldi.

Nijer'deki Türk vatandaşları THY'nin özel seferiyle İstanbul'a geldi

İstisnai uçuş izniyle başkent Niamey'deki Uluslararası Diori Hamani Havalimanı'ndan yerel saatle 21.30'da havalanan TK635 sefer sayılı Airbus A330-200 tipi uçak, sabah saat 04.30 sularında İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Büyük bir kısmı Türk vatandaşı olan yolcular uçağın inişinin akabinde terminale alınarak pasaport kontrolünden geçip yurda giriş yaptı.

Özel seferle dönen Türk vatandaşlarından Oktay Kutlu, bir seneyi aşkın süredir Nijer'de çalıştığını belirterek "Biz normalde 2 gün önce dönecektik Türkiye'ye, şu an orada darbe yapan askerler havaalanını kapattıkları için tekrar 2 gün sonraya uçağı aktardılar. Sağ olsunlar bu esnada da konsolosluğumuz, oradaki ve buradaki makamlarımızın hepsi çok yardımcı oldular, bize bu imkanı sağladılar geldik.” dedi.

-"Devletimize ve yetkililerimize teşekkür ederiz"

Türkiye'ye dönmek için biletlerinin daha önce ertelendiğini belirten yolculardan Tuğyan Işık ise ülkede elektrik kesintisinden kaynaklı bazı sistemsel sorunların yaşandığını ifade ederek "Devletimize ve yetkililerimize teşekkür ederiz. Muhtemelen özel izinle bu sefer yapılmış. Çünkü biletlerimizi devamlı erteliyorduk. En son özel izinle uçak gelince Orada Nijer, Nijerya'dan elektriği alıyor. Nijerya da elektriği kesince kendi iç elektrik ihtiyaçları çok kısıtlı. Günün 2-3 saati elektrik var, geri kalanında yok. İnternet ona bağlı, su ona bağlı. Sistemsel çok problemler yaşandı." diye konuştu.

HAVA SAHASI KAPANMIŞTI

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP), 6 Ağustos'ta muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahasını ikinci emre kadar kapatmıştı.

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Nijer thy

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