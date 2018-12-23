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Nijerya'da 'kim seks yaparken daha dayanıklı' iddiası ölüm getirdi

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
DÜNYA  | 23.12.2018 10:43 | Son Güncelleme

Nijerya'da Davy ve Loveth çiftinin cinsel ilişki sırasında en dayanıklı olan tarafı belirlemek için girdikleri iddia ölümle sonuçlandı.

Nijerya'da 'kim seks yaparken daha dayanıklı' iddiası ölüm getirdi

Nijerya'da Davy ve Loveth çifti, cinsel ilişkide en dayanıklı olan tarafı belirlemek için önce tartıştı, ardından cevabı öğrenmek için bir otel odasına yerleşmeye karar verdi.

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Zayıf partnerin kim olduğunu bulmak için iddiaya giren çift, kaybeden kişinin kazanan tarafa 140 dolar vereceği konusunda anlaştı.

İddia için yarışa başlayan çift kazananı altı birleşmede belirleyemedi. Loveth ile yedinci defa cinsel birleşmeye başlayan Davy, bir süre sonra partnerinin üzerine düştü.

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Davy'nin cansız halde yattığını anlayan Loveth, otel yönetiminden yardım istedi ancak Davy yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. (Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
nijerya cinsel ilişki

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