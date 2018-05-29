Nijerya'nın hocası Gernot Rohr'dan Rus kız yasağı!

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi Nijerya Milli Takımı teknik direktörü Gernot Rohr'dan ilginç bir yasak geldi.
"RUS KIZLARI YASAK! SADECE KAPTAN GETİREBİLİR"
Rohr, futbolcularına kampa Rus kızlarını getirmeyi yasakladı. Alman teknik direktör, sadece takım kaptanı John Obi Mikel'in eşinin kampa gelebileceğini söyledi. Gernot Rohr, "Futbolcuların kampa Rus kızlarını getirmesine izin vermiyorum. Sadece kaptanımız Mikel, Rus eşini getirebilir" sözünü kullandı.
John Obi Mikel, Rohr'un açıklamalarının ardından "Benim eşim Rus. Rusya'da birçok akraba ve arkadaşımız var. Herkes Nijerja'nın Dünya Kupası'nda gruptan çıkmasını bekliyor. Eğer kaybedersek sanırım beni öldürecekler" şeklinde konuştu. (Sporx)
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