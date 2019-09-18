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Nijeryalı kadınlar kafalarında yük taşıyarak para kazanıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 18.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

Nijerya'da birçok zorlukla karşılaşan kadınlar, kafalarında taşıdıkları ağır yüklerle ekmeklerini çıkarmaya çalışıyor. Erkeklerin uygulamasının ayıp karşılandığı bu yöntem pek çok kadın için geçim kaynağı olmuş durumda. Konuyla ilgili konuşan Feyza Bala, bazı kişiler için para kazanma yöntemi olarak kullanılan yük taşıma yönteminin bazı kadınlar tarafındansa evlerinin eksiklerini karşılarken işlerini kolaylaştırmak için kullanıldığını söyledi.

Nijerya'da iş hayatının her alanında olan kadınlar birçok zorlukla karşılaşıyor. Kimi kadınlar banka, şirket ya da devlet dairesi gibi ofis işlerinde çalışırken, kimi kadınlarda kafalarına yerleştirdikleri yükleri taşıyarak ekmeklerini çıkarmaya çalışıyor.

Birçok kadın, geçimlerini sağlamak ve ihtiyaçlarını gidermek için kafalarında ağır yükler taşıyor.

Portakal satarak ailesini geçindirmeye çalışan 19 yaşındaki Bashariya Nasiru da milyonlarca Nijeryalı kadından sadece biri.

Nasiru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eve ekmek götürebilmek için portakal satıyorum. Portakalı satabilmek için kafamızda taşıyarak sokak sokak geziyoruz." dedi.

Topladığı portakalları soyduktan sonra paketleyen Nasiru, paketli portakalları "paranti" adı verilen tepsiye diziyor ve "gammo" adı verilen bezi tepsinin altına koyarak başına yerleştiriyor.

Nasiru, kafasındaki yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki portakallarla kilometrelerce yürüdüğünü belirtti.

Sabir bir yerde durarak yeterince para kazanamadığını dile getiren Nasiru, "Gezdiğin zaman daha çok müşteri bulabiliyorsun, bunun için taşıyıp gezmeyi tercih ediyoruz. Elbette çok zor oluyor bunu taşımak ama bir süre sonra insan alışıyor, o yüzden alıştığımı söyleyebiliyorum." diye konuştu.

Nasiru, Nijerya'da havaların yağmurlu ve sıcak olduğunu belirterek, "Kafamızdaki ağırlıkla güneşin sıcağında ve yağmurun altında yürümek zorunda kalıyoruz. Bu koşullar bizim için çok ağır." ifadesini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
nijerya yük taşıma kadın

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