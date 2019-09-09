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Nikah salonlarında 09.09.19 yoğunluğu

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GÜNDEM  | 09.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

Elazığ’da düğün hazırlığı yapan 19 çift, resmi nikah için 09.09.2019 tarihini seçti.

Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, 08.08.2018’deolduğu gibi bu yıl da 09.09.2019 tarihinde evlenmek için sıraya girdi. Hayatlarının dönüm noktası olan nikah tarihlerine bir anlam katarak bu günü unutulmaz bir tarih olarak seçen 19 çift, nikah için sıraya girdi. Çiftler, Elazığ Belediyesi Evlendirme Dairesi Salonu’nda düzenlenen nikah merasimleriyle dünya evine girdi.

09.09.19 tarihini eşi ile bilerek seçtiklerini belirten Damat Yılmaz Türkmen, “Hemen hemen bir yıldır bu tarihi bekliyorduk. Özellikle bekliyorduk. Bizimkisi biraz daha farklı olsun dedik” dedi.

'BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEYİ HİÇ GÖRMEDİM'

Eylül ayını sevdiği için ve bu tarihi bilerek istediklerini dile getiren gelin Belda Güner ise, “09.09.19 tarihini seçtik. Burası da bayağı kalabalık çok heyecanlıyız. Buraya, nikahtan bir saat önceden geldik” ifadelerini kullandı.

Nikah tarihlerinin tesadüfen 09.09.19 tarihine denk geldiğini ve mutlu olduklarını aktaran damat Selami Traşlar ise, “Alışılagelmiş bir durum. Rakamların arka arkaya gelmesinde insanların çok önemsiyor ve benimsiyor. Bizim için tesadüf oldu. O yüzden de mutluyuz” diye konuştu.

Nikah kıydıracak bir çiftin yakını Rabi Murat ise, “Çok büyük bir mutluluk. Bütün aileler burada ben hayatımda böyle bir şeyi hiç görmedim. Nikah salonunda arkada arkaya ve 10 dakikada bir nikah kıyıyorlar. Yoğunluk da 09.09.19 tarihinden dolayı olmuş” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ nikah yoğunluk

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