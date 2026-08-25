Nikaha bir gün kala evlenmekten vazgeçti: Gelinsiz düğün yaptı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde düğün hazırlıkları yapan 37 yaşındaki Ali Akın, nikahına yalnızca bir gün kala evlenmekten vazgeçti. Almanya’da yaşayan Akın, düğün salonuyla yapılan sözleşmenin iptal edilememesi üzerine farklı bir çözüm buldu. Organizasyonu tamamen iptal etmek yerine salonu ailesi, akrabaları ve yakınlarıyla buluşturan Akın, gelinsiz düğün düzenleyerek yaşanan durumu eğlenceye dönüştürdü.

EVLİLİK PLANI İKİNCİ KEZ YARIM KALDI

Aydın Ses'te yer alan habere göre; Almanya’da yaşayan Ali Akın, bir süre önce tanıştığı kız arkadaşıyla hayatını birleştirme kararı aldı. Çift, yaklaşık bir yıl önce düğün organizasyonu için Nazilli’de bir salon kiraladı. Ancak aralarında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle evlilik planı ertelendi. Bir süre sonra yeniden evlenme kararı alan çift, bu kez nikah tarihine kadar hazırlıklarını sürdürdü. Ancak ikinci evlilik girişimi de nikaha bir gün kala sona erdi.

SALON İPTAL EDİLEMEYİNCE ÇÖZÜMÜ BÖYLE BULDU

Düğüne kısa süre kalması nedeniyle salon rezervasyonunu iptal edemeyen Akın, yaşananlara rağmen organizasyonu tamamen iptal etmedi. Bunun yerine ailesini, akrabalarını ve yakın arkadaşlarını salona davet ederek farklı bir gece düzenlemeye karar verdi. Damatlığını giyen Akın, davetlilerini salonun girişinde karşıladı. Gelinin olmadığı gecede Akın ve yakınları, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

“AİLEMİZ BİR ARAYA GELDİ”

Yaşanan sürecin beklenmedik şekilde aile buluşmasına dönüştüğünü belirten Akın, yurt dışında yaşamaları nedeniyle aile fertlerinin bir araya gelmesinin her zaman kolay olmadığını söyledi. Evlilik planı gerçekleşmese de gecenin ailesi ve yakınlarıyla birlikte vakit geçirmelerine vesile olduğunu ifade eden Akın, yaşanan talihsizliği eğlenceye dönüştürdü.