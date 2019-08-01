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Nikotini vücuttan atmaya yarayan besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.08.2019 09:05 | Son Güncelleme

Birçok ciddi hastalığa zemin hazırlayan sigara, sağlığımızın baş düşmanı! Eğer siz de sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz diyetinize bu besinleri de ekleyin. Çünkü bu yiyecekler ciğerlerde biriken nikotinin vücuttan atılmasına yardımcı olurlar.

Nikotini vücuttan atmaya yarayan besinler

Nikotinin vücuttan atılmasına yardımcı olan 4 besin;

ZENCEFİL
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Zencefil düzenli olarak tüketildiğinde akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur ve sigara içme isteğini de azaltır.

HAVUÇ SUYU
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Sigaranın zararlarından biri de cildin erken yaşlanmasına neden olmasıdır. Havuç suyu, cildin yenilenmesini sağlar ve vücudun nikotinden arınmasına yardımcı olur. Ancak bunun için taze sıkılmış havuç suyu içmeniz gerekir, paketlenmiş olanlardan değil.

KİVİ
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Kivi de vücuttaki nikotin miktarının azalmasına yardımcı olan sağlıklı ve lezzetli bir seçenektir.

ISIRGAN OTU
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Oldukça sağlıklı bir sebzedir. Yüksek oranda demir içerir. Üstelik dezenfektan özelliğine sahip bileşene sahiptir. Bu sayede ısırgan tüketerek vücutta biriken nikotinden kurtulmanız mümkün.

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ciğerleri temizleyen besinler sigaranın etkilerini azaltan besinler

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