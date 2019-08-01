Nikotini vücuttan atmaya yarayan besinler

Nikotinin vücuttan atılmasına yardımcı olan 4 besin;

ZENCEFİL



Zencefil düzenli olarak tüketildiğinde akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur ve sigara içme isteğini de azaltır.

HAVUÇ SUYU



Sigaranın zararlarından biri de cildin erken yaşlanmasına neden olmasıdır. Havuç suyu, cildin yenilenmesini sağlar ve vücudun nikotinden arınmasına yardımcı olur. Ancak bunun için taze sıkılmış havuç suyu içmeniz gerekir, paketlenmiş olanlardan değil.

KİVİ



Kivi de vücuttaki nikotin miktarının azalmasına yardımcı olan sağlıklı ve lezzetli bir seçenektir.

ISIRGAN OTU



Oldukça sağlıklı bir sebzedir. Yüksek oranda demir içerir. Üstelik dezenfektan özelliğine sahip bileşene sahiptir. Bu sayede ısırgan tüketerek vücutta biriken nikotinden kurtulmanız mümkün.

