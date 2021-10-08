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Nilgün Belgün geçmişe götürdü! Paylaşıma beğeni yağdı

08.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilgün Belgün, 1980'lerin sonunda Ayşen Gruda ve Sevil Üstekin ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak geçmiş günleri andı.

Nilgün Belgün geçmişe götürdü! Paylaşıma beğeni yağdı

Nilgün Belgün, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, iki yıl önce vefat eden yakın arkadaşı Ayşen Gruda ve Sevil Üstekin ile birlikte 1980'lerin sonunda çekilen fotoğrafını yayınladı.

Eski günleri yad eden Belgün, gönderisine, "#Tbt, yıl 80 sonları... Canım Ayşen'le (Gruda) ve Sevil Üstekin Dormen Tiyatrosu'yla İzmir turnesindeyiz. Oyunumuzun adı 'Papaz Kaçtı'... Kordon’da kiraladığımız evde neşeli bir temmuz sabahında balkondayız. O zamanlar İzmir turnesi 1-2 ay sürerdi. Çok güzel yıllar ve günlerdi. Sadece tiyatro yaptığımız, deli gibi eğlendiğimiz, güldüğümüz, işimizi aşkla yaptığımız masum yıllardı. Birbirini seven sahici dostlardık… İyi ki eski resimler var..." notunu düştü.

Nilgün Belgün'ün paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 24 binden fazla beğeni aldı.

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Nilgün Belgün Ayşen Gruda
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