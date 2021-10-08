Nilgün Belgün geçmişe götürdü! Paylaşıma beğeni yağdı

Nilgün Belgün, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, iki yıl önce vefat eden yakın arkadaşı Ayşen Gruda ve Sevil Üstekin ile birlikte 1980'lerin sonunda çekilen fotoğrafını yayınladı.

Eski günleri yad eden Belgün, gönderisine, "#Tbt, yıl 80 sonları... Canım Ayşen'le (Gruda) ve Sevil Üstekin Dormen Tiyatrosu'yla İzmir turnesindeyiz. Oyunumuzun adı 'Papaz Kaçtı'... Kordon’da kiraladığımız evde neşeli bir temmuz sabahında balkondayız. O zamanlar İzmir turnesi 1-2 ay sürerdi. Çok güzel yıllar ve günlerdi. Sadece tiyatro yaptığımız, deli gibi eğlendiğimiz, güldüğümüz, işimizi aşkla yaptığımız masum yıllardı. Birbirini seven sahici dostlardık… İyi ki eski resimler var..." notunu düştü.

Nilgün Belgün'ün paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 24 binden fazla beğeni aldı.

