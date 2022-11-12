Nilgün Belgün kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yabancı Damat'ın Katina'sı Nilgün Belgün, Şarkılar Bizi Söyler'de!

Nilgün Belgün, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Yabancı Damat, Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Benim Annem Bir Melek ve Yalancı Yarim gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Nilgün Belgün, Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olması sebebiyle 12 Kasım 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Nilgün Belgün'ün hayatı ve biyografisi...
Nilgün Belgün 18 Mart 1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Nilgün Belgün, Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye Konservatuvarı' Şan ve Tiyatro Bölümü mezun olmuştur. Burada Melih Cevdet Anday'dan fonetik diksiyon dersleri almıştır. 1973'te sanat hayatına atılmıştır. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinmiş olan sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalışmıştır. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. 1990 senesinde "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayramdaki "Gülpembe" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanınmıştır. "İşte Müzik İşte Eğlence", "Gece Sefası" gibi televizyondaki eğlence showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler sergilemiştir.
Ayrıca sanat hayatının haricinde, iki kitap yazan ve sosyal etkinliklerde de bulunmuş olan Belgün, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği'nde Türkiye genelinde “Kadını Bilinçlendirme” kampanyasında çalışmalar yapmıştır. Parkinson hastalığıyla ilgili 2 yıl süren sağlık çalışmalarında yer almıştır. Önce Star TV, sonra TV 8'de program yapmıştır. Nilgün Belgün ilk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yapmıştır. Yapmış olduğu evlilikten Oylum Şahin adında kızı bulunmaktadır. Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlhan Gencer'den Merve Gencer adında bir kızı vardır. Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yapmıştır. Esra Erol'un doğum yapması nedeniyle Esra Erol'da programının geçici sunuculuğunu da üstlenmiştir.
1993 - Milliyet Gazetesi Yılın En İyi Tv Komedi Kadın Oyuncusu ödülü.
2006 - Tiyatro İstanbul, Tepetaklak, Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu 8 ödül.
2006 - Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi, Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülü, En İyi Tiyatro oyuncusu
İyi Günde Kötü Günde
Hoşça Kal İstanbul
Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi
İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985
Çılgın Hafta Sonu
Bir Kış Öyküsü
Tepetaklak
Papaz Kaçtı
Keşanlı Ali Destanı
Matruşka
Deliler Boşandı
Yedi Kocalı Hürmüz
Karmakarışık
Çiçek Taksi - 1995
Cümbüş Sokak - 1993
Bizim Mahalle - 1993
Bıçkın - 1988 (Zehra)
Jet Sosyete (2019 / 2020) - Olcay Sahici (30. bölüm / 59. Bölüm Final)
Akasya Durağı - 2009-2012 (Eleni)
Papatyam - 2011
Petek Dinçözle 10 Numara - 2010
Karışık Aile - 2010
Benim Annem Bir Melek - 2008
Yağmurdan Sonra - 2008
Çinliler Geliyor - 2006
Yalancı Yarim - 2006 (Belkız)
Mavi Kolye - 2004
Üçüncü Tür - 2004
Tatil Aşkları - 2004
Yabancı Damat - 2004 (Katina)
Beybaba / Koltuk - 2003
Büyümüş de Küçülmüş - 2003
Şeytan Bunun Neresinde - 2002
Şen Kahkahalar - 2001
Güz Gülleri - 2001
Bana Şans Dile - 2001
Bir Demet Kahkaha - 2000
Adada Bir Sonbahar - 2000
Baykuşların Saltanatı - 2000
Kadınlar Kulübü - 1999
Hayvanlara Dokunduk - 1997
Köşe Kapmaca - 1996