Nilgün Belgün kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yabancı Damat'ın Katina'sı Nilgün Belgün, Şarkılar Bizi Söyler'de!

Nilgün Belgün, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Yabancı Damat, Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Benim Annem Bir Melek ve Yalancı Yarim gibi dizilerde sergilediği oyunculuk performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Nilgün Belgün, Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olması sebebiyle 12 Kasım 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Nilgün Belgün'ün hayatı ve biyografisi...

NİLGÜN BELGÜN KİMDİR?

Nilgün Belgün 18 Mart 1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Nilgün Belgün, Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye Konservatuvarı' Şan ve Tiyatro Bölümü mezun olmuştur. Burada Melih Cevdet Anday'dan fonetik diksiyon dersleri almıştır. 1973'te sanat hayatına atılmıştır. İlk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim edinmiş olan sanatçı, daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalışmıştır. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. 1990 senesinde "Bir Başka Gece"de oynadığı Darbukatör Bayramdaki "Gülpembe" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanınmıştır. "İşte Müzik İşte Eğlence", "Gece Sefası" gibi televizyondaki eğlence showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler sergilemiştir.

Ayrıca sanat hayatının haricinde, iki kitap yazan ve sosyal etkinliklerde de bulunmuş olan Belgün, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği'nde Türkiye genelinde “Kadını Bilinçlendirme” kampanyasında çalışmalar yapmıştır. Parkinson hastalığıyla ilgili 2 yıl süren sağlık çalışmalarında yer almıştır. Önce Star TV, sonra TV 8'de program yapmıştır. Nilgün Belgün ilk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yapmıştır. Yapmış olduğu evlilikten Oylum Şahin adında kızı bulunmaktadır. Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlhan Gencer'den Merve Gencer adında bir kızı vardır. Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yapmıştır. Esra Erol'un doğum yapması nedeniyle Esra Erol'da programının geçici sunuculuğunu da üstlenmiştir.

NİLGÜN BELGÜN'ÜN SAHİP OLDUĞU ÖDÜLLER

1993 - Milliyet Gazetesi Yılın En İyi Tv Komedi Kadın Oyuncusu ödülü.

2006 - Tiyatro İstanbul, Tepetaklak, Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu 8 ödül.

2006 - Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi, Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülü, En İyi Tiyatro oyuncusu

NİLGÜN BELGÜN'ÜN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

İyi Günde Kötü Günde

Hoşça Kal İstanbul

Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi

İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985

Çılgın Hafta Sonu

Bir Kış Öyküsü

Tepetaklak

Papaz Kaçtı

Keşanlı Ali Destanı

Matruşka

Deliler Boşandı

Yedi Kocalı Hürmüz

Karmakarışık

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU NİLGÜN BELGÜN'ÜN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Çiçek Taksi - 1995

Cümbüş Sokak - 1993

Bizim Mahalle - 1993

Bıçkın - 1988 (Zehra)

Jet Sosyete (2019 / 2020) - Olcay Sahici (30. bölüm / 59. Bölüm Final)

Akasya Durağı - 2009-2012 (Eleni)

Papatyam - 2011

Petek Dinçözle 10 Numara - 2010

Karışık Aile - 2010

Benim Annem Bir Melek - 2008

Yağmurdan Sonra - 2008

Çinliler Geliyor - 2006

Yalancı Yarim - 2006 (Belkız)

Mavi Kolye - 2004

Üçüncü Tür - 2004

Tatil Aşkları - 2004

Yabancı Damat - 2004 (Katina)

Beybaba / Koltuk - 2003

Büyümüş de Küçülmüş - 2003

Şeytan Bunun Neresinde - 2002

Şen Kahkahalar - 2001

Güz Gülleri - 2001

Bana Şans Dile - 2001

Bir Demet Kahkaha - 2000

Adada Bir Sonbahar - 2000

Baykuşların Saltanatı - 2000

Kadınlar Kulübü - 1999

Hayvanlara Dokunduk - 1997

Köşe Kapmaca - 1996

