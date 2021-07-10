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Nilgün Belgün: Öyle bir hesap gelirse hemen orayı terk ederim!

10.07.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek'te görüntülenen Nilgün Belgün, muhabirlerin Bodrum'daki fahiş fiyatları hatırlatması üzerine konuştu. Usta oyuncu, "Ben öyle pahalı yerlere gitmem. Eğer öyle bir hesap gelirse, orayı hemen terk ederim" ifadelerini kullandı.

Nilgün Belgün: Öyle bir hesap gelirse hemen orayı terk ederim!

Usta oyuncu Nilgün Belgün, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir restoranda yemek molası veren 68 yaşındaki Belgün, "Beni tanımazsınız diye düşünmüştüm. Nereden çıktınız?" diyerek, kahkahaya boğuldu.

"KALABALIKTAN HİÇ HOŞLANMIYORUM"

Tatilden geldiğini ifade eden Nilgün Belgün, "Bodrum kalabalıklaşmaya başladı. Benim tatilim bitti. Kalabalıktan hiç hoşlanmıyorum. Kalabalığı sevdiğim tek yer tiyatro salonları" dedi.

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"HEMEN ORAYI TERK EDERİM!"

Döner yediğini ifade eden usta oyuncu, gazetecilerin Bodrum'daki fahiş fiyatları hatırlatması üzerine ise, "Ben öyle pahalı yerlere gitmem. Eğer öyle bir hesap gelirse, orayı hemen terk ederim" diyerek, gülümsedi."HEMEN ORAYI TERK EDERİM!"

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Nilgün Belgün
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