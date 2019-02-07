Nilgün Belgün paylaştı! Yıl: 1976

Başarılı oyunculuğu yanında renkli kişiliğiyle de beğenilen oyuncu Nilgün Belgün, arşivinden çıkardığı bir fotoğrafla takipçilerini adeta büyüledi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı TBT ile takipçilerini Devekuşu Kabare dönemine 1976 yılına götüren Nilgün Belgün, paylaştığı fotoğraftaki büyük ustalarla herkesi heyecanlandırdı.

Türk sanat hayatına yön vermiş isimlerle birlikte göründüğü kareye Belgün şunları yazdı: “Yıl 1976 Devekuşu Kabare'de ‘Haneler’ oyununun müzik provasındayız.Piyanistimiz Rupen eşliğinde Metin Akpınar, Zeki Alasya, Ahmet Gülhan, Oya Başar ve ben… Yer Sıraserviler Devekuşu Kabare, ‘Kulüp 12’ nin üstü. Oya sarışındı o yıllarda… Geriye güzel an'lar ve fotoğraflar kalıyor. Gösterimde anlattığım ilk profesyonel oyunculuk oyunum usta yazar Haldun Taner'in yazdığı ‘Haneler’ adlı Kabare oyunuydu. Bu oyunun ilk prömiyer gecesinde Haldun Taner'in elinden aldığım tek beyaz gül'ü hayatım boyunca unutamam. Siyah beyaz film gibi biraz…”

