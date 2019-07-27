Nilgün Belgün sessizliğini bozdu! Erdoğan'ın Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladığı videoda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladığı videoda yer alan Haldun Dormen ve Göksel Kortay, Nilgün Belgün'ün daveti üzerine çekimlere gittiklerini ve klibin Cumhurbaşkanlığı için hazırlandığını bilmediklerini söylemişler ve Nilgün Belgün’ü kendilerini kandırmakla suçlamışlardı. Belgün o suçlamalara ilk defa yanıt verdi. İŞTE O ÇARPICI AÇIKLAMA "Geçen yaz sanatın farkındalık ve birleştiriciliğini gösteren bir şarkı yapmaya karar verdim. Müzisyen arkadaşlarımla cebimizden paralar vererek o şarkıyı yarattık. O şarkı oluştuktan sonra tabii ki klibini çekmek için bir sponsor gerekli. Sonra ben sevgili Polat Yağcı’ya gittim. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı desteği ile bu klip çekildi. Dediler ki dünya tiyatrolar gününde yayınlayalım. Herkes şikayet ediyor bize tiyatroculara değer vermiyorlar diye. E alsana koca devlet. Cumhurbaşkanlığı forsu ile bu klibi yayınladık. Listeler yaptık arkadaşlarımızı davet ettik. Klibin bitmiş halini de Cumhurbaşkanlığı forsu ile birlikte onlara yolladık. Çünkü Polat çok profesyonel bir adam, onlar görmeden bunu yayınlayamam dedi. Herkes bayıldı. Ertesi gün klibinde içinde yer alan herkese yayınlanmasına izin verdiklerine dair muvafakatnameler gitti. Herkes büyük bir memnuniyetle imzaladı."

'İÇKİLERİNE İLAÇ MI ATTIM?' İlkay Buharalı’nın Haldun Dormen’in "Tamamen Nilgün'ün kurbanı olduk diyorum, hiçbirimiz bunun siyasi bir sonucu olacağından haberdar değildik. Ben bu zamana kadar AKP'den gelen hiçbir davete, hiçbir yemeğe katılmadım. Nilgün'ün haberi var mıydı yok muydu bilmiyorum, kendisi de olmadığını söylüyor." Açıklamasını hatırlatması üzerine Nilgün Belgün şunları söyledi: "Haldun Bey’in yaşına veriyorum çünkü, bir ekibiz biz. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Ayrıca affedersiniz de kandırmak ne demek. Şeker mi verdim ben bunlara? İçkilerine ilaç mı koydum? Etraftan gelen mahalle baskısından ürkerek, orada onca insan içinde Nilgün’ü karalamak kolay geldi. Yani orada resmen satıldım ben, iki kişi tarafından. Ama hiç önemli değil, ben yaptığım işin arkasında duruyorum. Sanat insanları birleştirir bu klip de bunun için yola çıkılmış üretimdir." ŞOK İTİRAF: BİR TOKAT ATTIM, KULAK ZARI PATLADI Nilgün Belgün’ün eski eşinin kendisini aldattığını öğrendikten sonra yaptıklarını anlatması Magazin Noteri’nin yeni bölümüne damgasını vurdu.

İşte, Nilgün Belgün’ün o şok itirafı: "Ben aldatıldım ama hiç kimseyi aldatmadım. Eski eşimin beni aldattığı kadın ile aynı gruptaydık. O kadını da hep gözlemliyordum aynı grupta. Çok aşırı halleri vardı. Eşimi baştan çıkartmak için uzun süre uğraştı. Ben onu hissettim ama üstünde durmadım. Ama sonunda başardı. Bu dediğim 93-94 yıllarında. Öğrenince eski eşimin kafasına bir tablo fırlatmışlığım var. Ama kafasına gelmedi. Eğildi kurtuldu. Bir tablo fırlatmışlığım, bir de inkar ettiği için bir tokat atmışlığım ve sol kulağını patlatmışlığım var. Tek tokat attım kulak patladı, ne yapayım kulağına gelmiş. Adam da müzisyendi, tek kulakla çalmak zorunda kaldı. Hayat boyunca bir fırlatma, bir tokatım var, başka da bir şey yok." 'ARTIK BİR MENAJERİM YOK' Tek kişilik gösterisi 7.senesine giren usta oyuncu son altı senedir neden hiçbir dizi projesinde yer almadığını da Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’ya anlattı. "Eskiden böyle değildi şimdi bu dizi işlerinde ahbaplık var. Ben hiç biri ile uğraşamam. Beni isterlerse giderim, istemezlerse paşalar gibi kendi işimi yaparım. İçinde bana yakışan bir şey olursa oynarım. Ama 6 senedir böyle bir şey de görmedim. Gelenler de dandik dandik şeylerdi onun için de yapmıyorum.