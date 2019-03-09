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Nilgün Belgün ve Ayşegül Aldinç'ten yıllar sonra gelen İlhan Gencer itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2019 00:29 | Son Güncelleme

İzmit'te, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programa Nilgün Belgün ve Ayşegül Aldinç katıldı. Çok yakın arkadaş olan ünlü sanatçılardan Belgün eski eşi İlhan Gencer hakkında itirafta bulundu, Gencer'in Belgün ile evlenmeden önce Ayşegül Aldinç ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Nilgün Belgün ve Ayşegül Aldinç'ten yıllar sonra gelen İlhan Gencer itirafı!

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Oylum Talu'nun sunduğu programa katılan Ayşegül Aldinç ve Nilgün Belgün sohbetleri ile katılımcıları güldürdü. Bir temizlik ürünleri firmasının düzenlediği etkinlikte Ayşegül Aldinç ve Nilgün Belgün katılımcılara 30 yıla yaklaşan arkadaşlıklarını ve birlikte yaşadıkları hatıralarını anlattı. Programın başlangıcında sunucu Oylum Talu, Ayşegül Aldinç'e, "Daha önce Nilgün Belgün'ün bir dönem birliktelik yaşadığı değerli bir beyefendinin önceki aşkı sizmişsiniz" dedi.

Talu'nun sorusuna cevap veren Aldinç, "Son derece masum bir flört. Zaten o kadar masum ki, adı üzerinde flört. O zamanlar öyle. Nilgün de o arada, evlenip ayrılmış. Ben daha gözü açılmamış sığırcık yavrusu gibi, bir baktım ki adam Nilgün'e uçtu gitti. Resmen elimden aldı" diye konuştu.

'KİM BU ADAM?'
Aldinç'e cevap veren Nilgün Belgün ise, "Benim haberim yok. Nereden bileyim" ifadelerini kullandıktan sonra, Gencer ile evlilikleri sırasında Aldinç'in Eurovision yarışmasına gittiğinde televizyona çıktığını anlatan Belgün, "Bu arada ben daha önceki flörtünün Ayşegül olduğunu biliyorum. Televizyonda Eurovision yarışması gösteriliyor. Ben de o sırada adam görmesin diye, sürekli televizyonun önündeki sehpayı topluyorum. Bütün tabakları topluyorum. Adam arkamda, televizyon önümde. Bana, 'Çekilsene' diyor, ben de 'Dur masayı topluyorum' diyorum. Bitene kadar adamı arkama hapsettim" dedi.

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Oylum Talu'nun, "Kim bu adam?" sorusuna cevap veren Ayşegül Aldinç ise, Nilgün Belgün'ü işaret ederek, "İlhan Gencer, kim olacak?" dedi. Bunun üzerine salon alkış ve kahkahaya boğuldu.

Programda bazı şarkılarını da seslendiren Ayşegül Aldinç, seyircilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Aldinç'e şarkılarında Nilgün Belgün de eşlik etti. (DHA)

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Ayşegül Aldinç nilgün belgün ilhan gencer

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