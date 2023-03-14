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Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu ünlü oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

14.03.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilgün Kasapbaşoğlu, 14 Mart 2023 Salı günü 2. Sayfa magazin programında yaptığı açıklamaların ardından merak konusu oldu. 2. Sayfa'ya konuk olan ünlü oyuncu, seslendirme sanatçılığı da yapmıştır. Peki Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Nilgün Kasapbaşoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu ünlü oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Nilgün Kasapbaşoğlu, 14 Mart 2023 Salı günü 2. Sayfa magazin programına konuk olması sebebiyle en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendirdi. Nilgün Kasapbaşoğlu'nun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KİMDİR?

Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu, 27 Ocak 1955 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Nilgün Özhan Kasapbaşoğlu oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Nilgün Özhan, altı yaşındayken önce Karadut ardından Bülbül Yuvası filmleriyle sinemaya başladı. 1962 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk yaşta Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Yüze yakın oyunda görev aldı. Ayrıca kamera önünde de görev yapan sanatçı, sinema filmlerinde rol almasının yanı sıra, seslendirme konusunda da çalışmakta ve uzun süredir TRT ve çeşitli stüdyolarda seslendirme yönetmeni olarak görev yapmıştır.

Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

2. SAYFA KONUĞU NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Prodüktör Namık Kasapbaşoğlu ile 2 yıl evli kalmıştır.

Nilgün Kasapbaşoğlu'nun Bir çocuğu vardır.

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Nilgün Kasapbaşoğlu yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun Instagram hesabında 11 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. Nilgün Kasapbaşoğlu'nun İnstagram hesabı @nlgnkasapbasoglu'dır.

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Nilgün Kasapbaşoğlu'nun oynadığı filmler:

Müstakbel Damat - 2020

Kafalar Karışık - 2018

Ayla - 2017

Kocan Kadar Konuş - 2015

Ankara'nın Dikmeni - 2014

Huzur Sokağı - 2012-2014

Dersimiz: Atatürk - 2009

Papatyam (dizi) - 2009-2011

Cesaretin Var mı Aşka - 2008

Türkmen Düğünü - 2004

Kendini Bırak Gitsin - 2004

Büyük Buluşma - 2004

Ayrı Dünyalar - 1998

Gurbetçiler - 1996

Küçük Ev - 1977

Dayı

Zehra - 1972

Sayılı Dakikalar - 1965

Kara Dut - 1961

Bülbül Yuvası - 1961

Ölüm Tarlası - 1974

Gurbetçiler

Nilgün Kasapbaşoğlu'nun oynadığı bazı oyunlar:

Düğün Ya da Davul

Üç Kuruşluk Opera

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

Yaz Gecesi Rüyası

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