MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nilperi Şahinkaya cesur tarzını konuşturdu! Zehra Güneş’le pozları büyüledi

Nilperi Şahinkaya cesur tarzını konuşturdu! Zehra Güneş’le pozları büyüledi

11.10.2023 07:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Cem Yılmaz'ın Do Not Disturb filminde rol alan Nilperi Şahinkaya katıldığı bir davete cesur tarzıyla damga vurdu. Üst kısmına sadece kurdeleden bir büstiyer giyen Şahinkaya'nın, Zehra Güneş ve Kalben'le pozları beğeni topladı.

Cesur tarzıyla sık sık gündem olan Nilperi Şahinkaya katıldığı bir davette iddialı kıyafeti ile dikkat çekti. En son Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Do Not Disturb' filmde rol alan Şahinkaya pozlarını Instagram hesabından peş peşe paylaştı.

Ekran görüntüsü 2023-10-11 072043

Deniz Yıldızı dizisi ile kariyerine merhaba diyen ve Öyle bir Geçer Zaman ki il ün kazanan Nilperi Şahinkaya Zehra Güneş ve Kalben'le beraber bir markanın yüzü oldu.

Ekran görüntüsü 2023-10-11 072059

Pembe bir kıyafet tercih eden Şahinkaya'nın iddialı elbisesi beğeni topladı.

Ekran görüntüsü 2023-10-11 072050

Ünlü ismin takipçileri "Çok güzelsin", "Doğal afet", "Elbise çok güzel" yorumlarında bulundu.

Ekran görüntüsü 2023-10-11 072214

Nilperi Şahinkaya'nın pozlarını beğenenler arasında Hande Doğandemir, Bige Önal ve ipek Filiz Yazıcı da yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan final kararı! O dizinin fişini çektiŞaşırtan final kararı! O dizinin fişini çekti
Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show müjdesi!Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show müjdesi!
Mucize Doktor'un yıldızıydı! Sevgilisi bakın kim çıktıMucize Doktor'un yıldızıydı! Sevgilisi bakın kim çıktı
Anahtar Kelimeler:
Nilperi Şahinkaya Zehra Güneş Cem Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.