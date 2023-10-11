Nilperi Şahinkaya cesur tarzını konuşturdu! Zehra Güneş’le pozları büyüledi

Cesur tarzıyla sık sık gündem olan Nilperi Şahinkaya katıldığı bir davette iddialı kıyafeti ile dikkat çekti. En son Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Do Not Disturb' filmde rol alan Şahinkaya pozlarını Instagram hesabından peş peşe paylaştı.

Deniz Yıldızı dizisi ile kariyerine merhaba diyen ve Öyle bir Geçer Zaman ki il ün kazanan Nilperi Şahinkaya Zehra Güneş ve Kalben'le beraber bir markanın yüzü oldu.

Pembe bir kıyafet tercih eden Şahinkaya'nın iddialı elbisesi beğeni topladı.

Ünlü ismin takipçileri "Çok güzelsin", "Doğal afet", "Elbise çok güzel" yorumlarında bulundu.

Nilperi Şahinkaya'nın pozlarını beğenenler arasında Hande Doğandemir, Bige Önal ve ipek Filiz Yazıcı da yer aldı.

