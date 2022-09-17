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Nilperi Şahinkaya'ya küfredip kavga çıkaran Burak Deniz'den açıklama!

17.09.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Şahmeran” dizisinin çekimleri için Adana’da olan Burak Deniz, şehre Altın Koza Film Festivali için gelen Nilperi Şahinkaya ile dün gece tartışma yaşadı. İddiaya göre Deniz, Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi’nin kaldığı otele giderek olay çıkardı.

Nilperi Şahinkaya'ya küfredip kavga çıkaran Burak Deniz'den açıklama!

İddiaya göre; Serenay Sarıkaya ile başrolünü üstlendiği “Şahmeran” dizisi için Adana’da olan Burak Deniz, dün gece saat 02.00 sıralarında şehre Altın Koza Film Festivali için gelen Nilperi Şahinkaya’nın kaldığı otele gitti. Deniz, burada sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşlarıyla oturan Nilperi Şahinkaya’yı görünce onların masasına uğradı.

Ancak alkollü olduğu iddia edilen Burak Deniz’in bir süre sonra taşkınlık çıkarmasıyla ortalık karıştı. Masayı terk etmek isteyen Nilperi Şahinkaya’ya meslektaşının küfür ettiği öne sürüldü. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi, bunun üzerine Burak Deniz’in üzerinde yürüdü.

Araya Yusufi’nin arkadaşı girdi. Burak Deniz “Bana mı vuracaksın, vur hadi” diye bağırmaya devam etti. Çevredekiler hemen Burak Deniz’i otelden uzaklaştırdı. Burak Deniz’in başka otelde kaldığı ve daha önce Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi’yi hiç tanımadığı öğrenildi.

KÜFÜR İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Olayın basına yansımasının ardından Burak Deniz’in menajeri tarafından şu açıklama yapıldı: “Bir yanlış anlaşılma sonucu yemekli bir ortamda iki taraf arasında yaşanan tartışmadan Burak Deniz’in kendi adına üzgün olduğunu belirtmek isteriz. Ancak haberde ismi geçen oyuncu Nilperi Şahinkaya’ya herhangi bir küfür veya hakaret içerikli söz sarf edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığının önemle altını çizer, yaşanılan tartışmanın başka hiçbir yere çekilmemesini rica ederiz.”

OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, avukatı Nail Gönenli aracılığıyla yaptığı açıklamada yasal yollara başvuracaklarını söyledi:“Müvekkil Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşının sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığına ilişkin haberlerin basına yansıması ve Burak Deniz isimli oyuncunun menajeri tarafından haberlerin yalanlanması sebebiyle konuya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur...

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Anahtar Kelimeler:
Burak Deniz Nilperi Şahinkaya
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