Nilsu Berfin Aktaş dekolteli pozuyla sınırları zorladı! "Analar neler doğuruyor"

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ile adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın dekolteli pozları bakana bir daha baktırdı.

1998 doğumlu olan güzel oyuncunun takipçileri fotoğrafına "Analer neler doğuruyor", "Kalbim durdu", "Bu ne tatlılık", "Aşığım güzelliğine" yorumlarında bulundular.

Şimdilerde Show TV'de ekrana gelen Gelsin Hayat Bildiği Gibi de rol alan Aktaş, 2018 yılında katıldığı Geleceğin Starları yarışmasıyla ekrana merhaba dedi.

Rekalm filmlerinde de rol alan Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterine hayat verdi.



