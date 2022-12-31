Nilsu Berfin Aktaş kimdir, hangi dizilerde oynadı? O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatı!

Nilsu Berfin Aktaş, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan gibi isimlerin yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel programında şarkı söyleyecek. Sosyal medyada 2.4 milyon takipçisi bulunan oyuncu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Nilsu Berfin Aktaş kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatı!

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

17 Ağustos 1998 Ankara doğumlu Nilsu Berfin Aktaş 24 yaşındadır. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 2018 yılında yayımlanan Geleceğin Starı adlı yarışmada tanındı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Benim Hayatım, Ölüm Zamanı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Rastlanti, Kolej, My Life gibi yapımlarda rol aldı.

Birçok reklam projesinde de yer alan Nilsu Berfin Aktaş, bu sene Yıldızı Parlayanlar ödülü aldı.





