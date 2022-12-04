Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın biyografisi araştırılıyor. Nilsu Berfin Aktaş, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ile ekran macerasına yeniden başladı. Sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip olan Nilsu Berfin Aktaş Ankara doğumludur. Peki Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 Ankara doğumlu Nilsu Berfin Aktaş 24 yaşındadır. Oyunculuk eğitimi alan Aktaş, 2017'de Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile tanındı.

Reklam projelerinde rol alan Aktaş, ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde Gökçe rolünü canlandırdı. 2021'de Benim Hayatım dizisinde oynadı. Şimdilerde ise Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem rolüne hayat veriyor.



