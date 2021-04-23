Nilüfer Açıkalın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Nilüfer Açıkalın, Blu Tv'nin Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosunda yer alması ile gündemin merak edilen isimlerinden oldu. Adviye Saygı karakterine hayat verecek olan Nilüfer Açıkalın, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. İşte, ayrıntılar...

NİLÜFER AÇIKALIN KİMDİR?

Nilüfer Açıkalın asıl soyadı ile Nilüfer Küçükçavdar, 1967'de Makedonya göçmeni bir ailede doğmuştur. Nilüfer Açıkalın, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi alarak mezun olmuştur. 1987'den bu yana tiyatro, sinema ve TV'de oyunculuk yapmaktadır. 1988 yılında oynadığı ilk filmi Süreyya Duru'nun 'Ada' filminde Türkan Şoray 'ın kızı rolünü canlandırmıştır.

Kısa öykülerinden oluşan dört öykü kitabı yazan Nilüfer Açıkalın, bir dönem Devlet Tiyatrolarında da çalıştı. Nilüfer Açıkalın, 1987 yılında Peker Açıkalın'la evlenip, 1994 yılında boşanmıştır. Günümüzde yönetmen Orhan Oğuz ile birlikteliği vardır. 2014 ve 2015 yılında Başka Şarkılar adını taşıyan iki albüm çalışması yapmıştır.