Nilüfer Açıkalın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Nilüfer Açıkalın, Blu Tv'nin Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosunda yer alması ile gündemin merak edilen isimlerinden oldu. Adviye Saygı karakterine hayat verecek olan Nilüfer Açıkalın, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. İşte, ayrıntılar...
NİLÜFER AÇIKALIN KİMDİR?
Nilüfer Açıkalın asıl soyadı ile Nilüfer Küçükçavdar, 1967'de Makedonya göçmeni bir ailede doğmuştur. Nilüfer Açıkalın, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi alarak mezun olmuştur. 1987'den bu yana tiyatro, sinema ve TV'de oyunculuk yapmaktadır. 1988 yılında oynadığı ilk filmi Süreyya Duru'nun 'Ada' filminde Türkan Şoray 'ın kızı rolünü canlandırmıştır.
Kısa öykülerinden oluşan dört öykü kitabı yazan Nilüfer Açıkalın, bir dönem Devlet Tiyatrolarında da çalıştı. Nilüfer Açıkalın, 1987 yılında Peker Açıkalın'la evlenip, 1994 yılında boşanmıştır. Günümüzde yönetmen Orhan Oğuz ile birlikteliği vardır. 2014 ve 2015 yılında Başka Şarkılar adını taşıyan iki albüm çalışması yapmıştır.
NİLÜFER AÇIKALIN OYNADIĞI FİLMLER
Yeşilçam - 2021
Çırak - 2015
Büyük Sürgün Kafkasya - 2015
Çekmeceler - 2015
Hayde Bre - 2010
Mazi Yarası - 2009
Meleğin Sırları - 2008
Hepimiz Kardeşiz - 2005
Otel İstanbul - 2005
Bekleme Odası - 2003
Serseri Aşıklar - 2003
Havada Bulut - 2002
Kiralık Kadın - 2000
Artık Sevmeyeceğim - 2000
Beyoğlu Rüyası - 2000
Şaşı Felek Çıkmazı - 2000
Dansöz - 2000
Güle Güle - 1999
Kimsecikler - 1999
Harem Suare - 1999
Kara Kentin Çocukları - 1999
Karanlıkta Biri Var - 1998
Deniz Bekliyordu - 1996
Şövalye, Pamuk Prenses ve Hain - 1996
Beşi Bir Yerde - 1996
Sihirli Ceket - 1996
Yer Çekimli Aşklar - 1995
Gülşen Abi - 1994
Çılgın Aşıklar - 1993
Şaşkın Gelin - 1993
Yağmur Beklerken - 1992
Talaz - 1992
İlk Aşk - 1991
Ada - 1988
Zengin Mutfağı
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