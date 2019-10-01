Nintendo, Switch Lite modeli ile de davalık olmayı başardı

Joy-Con Drift sorunu olarak anılan bu sorun; aslında sağ veya sol analogların kendi kendine hareket etmesi. Şahsen Switch’te iki farklı Joy-Con‘umda da yaşadığım bu olayın çözümü oldukça basit. Ancak bunun için Joy-Con’un içerisini açmak gerekiyor.

Bildiğiniz gibi Nintendo geçtiğimiz günlerde Joy-Con’ları çıkarılamayan el konsolu Switch Lite’ı tanıtmıştı. Drift sorunu maalesef ki bu modelde de baş gösterdi. Normal Switch modellerinde kolayca çözülebilen bu sorunu maalesef ki Lite modelde çözmek için komple konsolun içerisini açmak gerekiyor.

Daha önce de Nintendo’ya dava açan Hukuk Bürosu Schwartz Kriner ve Donaldson-Smith (CSK & D), bu sefer de Lite model için Amerika Birleşik Devletleri Washington Bölge Mahkemesine dava açtı. Kullanıcılara ayıplı mal satmak ile suçlanan Nintendo’nun henüz konuyla ilgili nasıl bir aksiyon alacağı bilinmiyor.

Nintendo mahkeme karşısında haksız görülürse, piyasadaki tüm Switch’leri ücretsiz olarak yenilemeyle cezalandırılabilir. Eğer böyle bir şey olursa, Nintendo’nun edeceği zararı hayal bile etmek istemiyorum. Ancak görünüşe göre Nintendo, Joy-Con Drift sorunu yüzünden cezalandırılacak gibi görünüyor.

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