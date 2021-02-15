MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nisa Bölükbaşı'ndan evlilik itirafı! 'Barış evlenmek istiyorsa o dövmeyi sildirecek'

Nisa Bölükbaşı'ndan evlilik itirafı! 'Barış evlenmek istiyorsa o dövmeyi sildirecek'

15.02.2021 16:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nisa Bölükbaşı'ndan evlilik itirafı! 'Barış evlenmek istiyorsa o dövmeyi sildirecek'

Barış Murat Yağcı ile uzun süre yalanladıkları ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan Nisa Bölükbaşı, ünlü oyuncunun evlilik teklifine ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu. Survivor Nisa, yarışmada yakın arkadaş olmalarına rağmen artık görüşmedikleri Cemal can Canseven hakkında da konuştu.

"Bi' Başka" Youtube kanalı, 'Survivor 2020' yarışmasına damga vuran, sosyal medya paylaşımları ve 'Sihirli Annem' dizisinde üstlendiği 'Avokado Perisi' rolüyle adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı'nı konuk etti.

Bisa Bölükbaşı, "'Yok artık bu kadarı da pes' dediğin açıklama neydi?" sorusuna, "Barış’ın vücudunun her yerinde dövme var. Yaz aylarında dövmelerinin anlamını sormuştum. O da 'Sana güvendiğimde söylerim' demişti. 'Allah Allah' dedim. Bir zaman geçti, yine sordum. Anlatmaya başladı. Sıra ensesindeki dövmeye gelince 'boşver' dedi. Ben de 'tamam' dedim...

602a73ac554280052c21ce60

Sonra sosyal medyadan öğrendim ki eski sevgilisinin adı yazıyormuş. Konuştuk. 'Bütün dövmeler benim eski hayatımın bir parçası, silemem' dedi. Ben de dövmeyi istemediğimi söyledim, 'sileceksin' dedim. Sürekli 'Seninle evleneceğim' diyor ya, ben de 'Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. O dövme varsa ben yokum' dedim. Şimdi bunun kavgasını yapıyoruz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
İbo Show'da yer kavgasında flaş gelişme! 'Tank gibi kadınım'İbo Show'da yer kavgasında flaş gelişme! 'Tank gibi kadınım'
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

20 yaşındaki genç 5 kilometre boyunca bakın neden kaçmış

20 yaşındaki genç 5 kilometre boyunca bakın neden kaçmış

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Diğer Haberler

Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in setteki son görüntüleri ortaya çıktı

Entübe edilmişti! Ünlü oyuncunun setteki son fotoğrafı...

Nicki Minaj'ı sarsan ölüm! Çarpıp kaçmıştı...

Nicki Minaj'ı sarsan ölüm! Çarpıp kaçmıştı...

Shawn Mendes sevgilisi Camila Cabello'nun ayağını öpünce olay oldu

Sosyal medyayı sallayan öpücük! 'İğrenç'

İbo Show'da yer kavgasında flaş gelişme! 'Tank gibi kadınım'

İbo Show'da yer kavgasında flaş gelişme! 'Tank gibi kadınım'

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Necati Şaşmaz beraat etti

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Eski korumasından Michael Jackson hakkında inanılmaz açıklama: 'Yüz maskesi takıyordu çünkü...'

En yakını açıkladı: 'Yüz maskesi takıyordu çünkü...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.