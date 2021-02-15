Nisa Bölükbaşı'ndan evlilik itirafı! 'Barış evlenmek istiyorsa o dövmeyi sildirecek'

"Bi' Başka" Youtube kanalı, 'Survivor 2020' yarışmasına damga vuran, sosyal medya paylaşımları ve 'Sihirli Annem' dizisinde üstlendiği 'Avokado Perisi' rolüyle adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı'nı konuk etti.

Bisa Bölükbaşı, "'Yok artık bu kadarı da pes' dediğin açıklama neydi?" sorusuna, "Barış’ın vücudunun her yerinde dövme var. Yaz aylarında dövmelerinin anlamını sormuştum. O da 'Sana güvendiğimde söylerim' demişti. 'Allah Allah' dedim. Bir zaman geçti, yine sordum. Anlatmaya başladı. Sıra ensesindeki dövmeye gelince 'boşver' dedi. Ben de 'tamam' dedim...

Sonra sosyal medyadan öğrendim ki eski sevgilisinin adı yazıyormuş. Konuştuk. 'Bütün dövmeler benim eski hayatımın bir parçası, silemem' dedi. Ben de dövmeyi istemediğimi söyledim, 'sileceksin' dedim. Sürekli 'Seninle evleneceğim' diyor ya, ben de 'Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. O dövme varsa ben yokum' dedim. Şimdi bunun kavgasını yapıyoruz." dedi.



