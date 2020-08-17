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Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş görüntülendi! Bu görüntü olay olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 16:08 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de birçok kişinin gönlünü fetheden Nisa Bölükbaşı ve Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı gece yarısı görüntülendi. Çok yakın arkadaş olduklarını söyleyen iki yarışmacının sarmaş dolaş halleri aşk iddialarını gündeme getirdi.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş görüntülendi! Bu görüntü olay olur

Survivor 2020 finalinin ardından memleketi Prag'a dönen ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türkiye'ye döneceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı'nın evinde yapılan maça Barış Murat Yağcı ile katılan Nisa Bölükbaşı'nın neşeli halleri dikkat çekmişti.

Nisa’nın Türkiye’ye gelişini müjdelediği saatlerde yakın arkadaşı Barış Murat Yağcı’nın paylaşımı da dikkat çekmişti. Barış Murat Yağcı’nın "yakında güzel şeyler olacak" gönderisini hayranları Nisa’nın Türkiye’ye dönüşüyle ilişkilendirmişti.

Yarışmadan beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Çeşme’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Bilal Özcan'ın haberine göre Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş halleri herkesi şaşırttı.

Ekran Alıntısı
Bu görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.

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Yarışmada Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki aşk iddiası sık sık gündem oluyordu. Nisa Sercan'ı reddetmiş ve bu konuyla sık sık gündeme gelmişti.

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