Sercan Yıldırım’dan kafaları karıştıran avokado gönderisi!

Survivor programının en çok konuşulan olayları arasında Sercan-Nisa arasında yaşanılan yakınlık yerini aldı. Survivor Sercan’ın Nisa’ya ilan-ı aşk etmesinden sonra başlayan olaylar adeta bir çığ gibi büyüdü. Nisa’nın Sercan’a olumsuz cevap vermesi üzerine ikilinin arasındaki polemeğin fitili ateşlendi. İkili uzun süre boyunca olayla ilgili sessizliğini korurken yarışmanın son düzlüğünde taraflar karşılıklı iddialarını sunmaya başladı. Sercan Yıldırım’ın aralarında notlaşma olduğunu söylemesi üzerine izleyicilerin gözü kulağı Nisa’nın vereceği cevaba çevrildi. Nisa’nın iddiaları yalayan söylemlerini Acun Ilıcalı’nınses kaydıyla desteklemesi konun kapamasına yardımcı oldu.

‘NİSA İLE SELAMLAŞIRIM’



Yarışmanın final yapmasından sonra ise Nisa-Sercan arasındaki soğuk savaş bir kez daha hareketlendi. Sercan Yıldırım Türkiye’ye döndükten sonra Nisa’yla ilgili sorulan sorulara “Olay üzerinde çok konuşuldu yazıldı etti ama ben artık olayı tamamen kapatmaktan yanayım sonuçta onun da ailesi var, etkilendi herkes, orada yaşanan ne varsa orada kaldı her şeyiyle. Ben kimseyle küs kalmayacağım, İstanbul'a gelene kadar konuşmam dediğim isimler vardı ama burada fikrim değişti. Herkesle konuşur selamlaşırım ama tabi ne kadar görüşürüz onu zaman gösterecek” ifadelerini kullanarak cevap vermesi durumu yatıştırdı.