Sercan Yıldırım’dan kafaları karıştıran avokado gönderisi!

Survivor programının en çok konuşulan olayları arasında Sercan-Nisa arasında yaşanılan yakınlık yerini aldı. Survivor Sercan’ın Nisa’ya ilan-ı aşk etmesinden sonra başlayan olaylar adeta bir çığ gibi büyüdü. Nisa’nın Sercan’a olumsuz cevap vermesi üzerine ikilinin arasındaki polemeğin fitili ateşlendi. İkili uzun süre boyunca olayla ilgili sessizliğini korurken yarışmanın son düzlüğünde taraflar karşılıklı iddialarını sunmaya başladı. Sercan Yıldırım’ın aralarında notlaşma olduğunu söylemesi üzerine izleyicilerin gözü kulağı Nisa’nın vereceği cevaba çevrildi. Nisa’nın iddiaları yalayan söylemlerini Acun Ilıcalı’nınses kaydıyla desteklemesi konun kapamasına yardımcı oldu.
Yarışmanın final yapmasından sonra ise Nisa-Sercan arasındaki soğuk savaş bir kez daha hareketlendi. Sercan Yıldırım Türkiye’ye döndükten sonra Nisa’yla ilgili sorulan sorulara “Olay üzerinde çok konuşuldu yazıldı etti ama ben artık olayı tamamen kapatmaktan yanayım sonuçta onun da ailesi var, etkilendi herkes, orada yaşanan ne varsa orada kaldı her şeyiyle. Ben kimseyle küs kalmayacağım, İstanbul'a gelene kadar konuşmam dediğim isimler vardı ama burada fikrim değişti. Herkesle konuşur selamlaşırım ama tabi ne kadar görüşürüz onu zaman gösterecek” ifadelerini kullanarak cevap vermesi durumu yatıştırdı.
Sercan Yıldırım’ın yapıcı cevaplarının aksine yarışmada Nisa ile yakın arkadaş olan Yasin Obuz’dan İstanbul’a döndükten sonra şaşırtan bir çıkış geldi. Nisa’nın kendisi hakkında dedikodu yaptığını iddia eden Yasin, Sercan-Nisa olayını bir kez daha su üstüne çıkmasına neden oldu. Survivor Yasin’in Nisa’yla ilgili yaptığı zehir zembelek açıklamasındaki “Sercan'la da senin için konuşan bendim olaylar kapansın diye... Bildiklerimi açıklarsam yer yerinden oynar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” cümleleri dikkatleri çekti. Hakkında ortaya atılan iddialara cevap vermeden ülkesine dönen Nisa Bölükbaşı geçen hafta İstanbul’a geri geldi.
Nisa Bölükbaşı İstanbul’a döndükten sonra soluğu yakın arkadaşı Barış Murat Yağcı’yla birlikte Acun Ilıcalı’nın evinde aldı. Sercan-Nisa hayranlarının büyük bir ümitle bekledikleri karşılaşma henüz gerçekleşmemişken; ünlü futbolcudan kafaları karıştıran bir sosyal medya paylaşımı geldi.
Sercan Yıldrım Twitter hesabından “avokado, Süt, çilek, yumurta ve gülen yüz” emojilerden oluşan bir paylaşım yaptı. Sercan Yıldırım’ın bu paylaşımını Survivor yarışması boyunca avokadolu yastığını yanından ayırmayan ve bütün paylaşımlarına avokado emojisi koyan Nisa Bölükbaşı için yaptığı söylendi.
Kendisine yapılan eleştirelere aldırış etmediğini ifade eden Sercan Yıldırım paylaşımı silmesini söyleyenlere de sert çıktı. Yıldırım, “Bizde R yoktur. Sil diyenlere gelsin” şeklinde yeni bir paylaşım yaparak noktayı koydu. Sercan Yıldırım’ın bu hamlesine ise Nisa Bölükbaşı’ndan herhangi bir cevap gelmedi.
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