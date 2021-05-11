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Nişan atan Jennifer Lopez eski aşkı Ben Affleck'e döndü

11.05.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün hazırlıklarına koronavirüs sebebiyle ara veren ardından da nişan atan Jennifer Lopez bir zamanlar büyük bir aşk yaşadığı sevgilisine döndü.

Nişan atan Jennifer Lopez eski aşkı Ben Affleck'e döndü

Nişanlısı Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez, eski aşkı Ben Affleck'e döndü. Affleck de bir süredir birlikte olduğu Ana De Armas ile yollarını ayırmıştı. Eski çiftin tekrar bir araya gelmesi ise her ikisinin de hayranlarını heyecanlandırdı.

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51 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez ile 48 yaşındaki üç çocuk babası Affleck, birlikte çıktıkları Montana tatilinde görüntülendi.

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Çift, böylece bir hafta içinde iki kez birlikte görüntülenmiş oldu. Ben Affleck'in, Montana'da bir dağ evi bulunduğu ve orada Jennifer Lopez ile birlikte kaldığı belirtildi.

İkili tatil dönüşü de el ele görüntülendi.

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NİŞANLANIP AYRILMIŞLARDI

Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2003'teki düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı. Lopez ve Affleck, o dönemde Bennifer olarak anılıyordu.

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Jennifer Lopez
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