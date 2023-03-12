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Nisan'da ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2023 okul tatilleri

12.03.2023 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ara tatil tarihi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci ara tatil tarihi, okulların kapanış tarihi gibi konuları merak etmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde öğrenciler ders başı yapmıştı. Peki Nisan'da ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2023 okul tatilleri

Nisan'da ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2023 okul tatilleri

Mart ayının başlamasıyla birlikte okullarda 2. ara tatil tarihleri öğrenciler tarafından merak edildi. Okul takviminde değişiklik yaşanması gözleri ara tatil ve yıl sonuna çevirdi. Okullarda devam zorunluluğu aranmayacağı açıklanmıştı. Peki Nisan'da ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

NİSAN'DA ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bu yıl okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak. Yeni takvime göre okul tatilinin uzatılması söz konusu değil. Bir değişiklik olmadığı takdirde okullar 16 Haziran günü kapanacak.

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2023 OKUL TATİLLERİ

  1. dönem başlangıcı 12 Eylül 2022

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022

Yarıyıl Sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat (Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası 20 Şubat’ta okullar açıldı)

İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023

2022-2023 Okulların kapanışı 16 Haziran 2023

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