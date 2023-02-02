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Nişan töreni dönüşü kar yağışına hazırlıksız yakalananlara belediye ekipleri ulaştı

02.02.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Silvan Boyunlu Köyü’nde nişan töreni sonrası yağan kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve mahsur kalan vatandaşlar köylüler, ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

Nişan töreni dönüşü kar yağışına hazırlıksız yakalananlara belediye ekipleri ulaştı

Diyarbakır Silvan ilçesi Boyunlu Köyü’nde nişan töreni sonrası Silvan ilçesine dönüşe geçenler araçlarıyla Boyunlu Köy grup yolunda kar yağışına yakalandı, 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediye ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışından etkilenen vatandaşların yardımına koştu. Köylüler traktörlerle müdahale ederken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri bir yandan vatandaşlara ulaşırken bir yandan da iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürerek karla mücadeleye devam ediyor.

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