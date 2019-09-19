Nişanlısı ve çocukları çikolatalarını çalmasın diye öyle bir şey yaptı ki!

Nişanlısının ve çocuklarının çikolatasını çalmalarını engellemek için kendine güvenli bir buzdolabı kasası olan bir baba, üzerine şifre koyduğu kasanın resmini nişanlısı sosyal medyada paylaşınca kısa sürede gündem oldu. Bu komik paylaşım, kimi kullanıcıyı güldürürken kimi kullanıcıyı da şaşkınlığa düşürdü. Paylaşım yorum yağmuruna tutuldu.

NİŞANLISI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Söz konusu baba Dave Lowe, nişanlısı Stacey Lowe'un tartışmalı paylaşımıyla viral hale geldi. Stacey, görseli şu mesaj ile paylaştı ve ardından paylaşıma yorum yağdı:

''İşte bu da oldu! Beraber bir ev alıyorsunuz, birlikte bir çocuğunuz var, nişanlanıyorsunuz, bir düğün planlıyorsunuz ve evinizi yapıyorsunuz ve bu oluyor! Dave gider ve bu kasayı satın alır çünkü o bir pislik ve artık benimle çikolata paylaşmak istemiyor! Kesinlikle bu ayrılık sebebi doğru mu?"

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Geçtiğimiz Perşembe günü yapılan paylaşım, 55 bin beğeni ve 106 bin yorum aldı. Konuyla ilgili görüşler çok çeşitliydi. Gönüllü bir şekilde yorum yapan birçok kişi Dave ile aynı fikirde olsa da, diğerleri Dave'in biraz mantıksız olduğunu düşünüyordu.

Gelen yorumlardan bazıları ise şöyleydi:

“Neden biri bunu eşine yapıyor?”

"Çikolatasını çalmayı bırak, kolay." Çoğunlukla, insanlar bu durumu komik buldular ve adamın kendi buzdolabını almasını övdüler.

