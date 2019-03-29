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Nişanlısını terketti, 113 egzotik hayvanı da alıp kayıplara karıştı

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İLGİNÇ HABERLER  | 29.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir adam 'duble' ayrılık acısı yaşıyor.

Zira uzun süren ilişkisi sona erdikten sonra hem sevgilisinin yokluğuna hem de gözü gibi baktığı egzotik hayvanların ortadan yok olmasına alışmak zorunda kaldı.

Nişanlısını terketti, 113 egzotik hayvanı da alıp kayıplara karıştı

33 yaşındaki egzotik hayvan düşkünü Richard Wiper şu sıralar ayrılık acısının yanı sıra bir başka zorlukla da mücadele ediyor.
45'i yılan 113 egzotik hayvan ve nişanlısıyla aynı evde yaşayan adam hem nişanlısından hem hayvanlarından oldu.
Ayrılığın ardından nişanlısının evdeki tilki, mirket, rakun, kertenkele, kokarca, dev kaplumbağa ve 45 yılanı da yanına alarak sırra kadem bastığını öne süren adam büyük acı içinde.
Evden ayrılması için nişanlısına 1 ay zaman veren Richard, nişanlısının ek süre istemesi istemesi üzerine hayatının şokunu yaşadı. Çünkü eski nişanlı evdeki tüm hayvanları da alarak sırra kadem bastı.

'EVE GELDİĞİMDE TİLKİ YAVRULARINA SESLENDİM'

'EVE GELDİĞİMDE TİLKİ YAVRULARINA SESLENDİM'
Talihisiz adam, "Eve geldiğimde tilki yavrularına seslendim. Benim sesimi duyunca normalde ses çıkarırlar ama hiç ses yoktu. Bu ailenizin sizden koparılması gibi bir şey. Bu hayvanlara ölene kadar bakacağımı düşünüyordum" diye konuşuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Richard Wiper egzotik hayvan

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