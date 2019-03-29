Zira uzun süren ilişkisi sona erdikten sonra hem sevgilisinin yokluğuna hem de gözü gibi baktığı egzotik hayvanların ortadan yok olmasına alışmak zorunda kaldı.

Nişanlısını terketti, 113 egzotik hayvanı da alıp kayıplara karıştı

33 yaşındaki egzotik hayvan düşkünü Richard Wiper şu sıralar ayrılık acısının yanı sıra bir başka zorlukla da mücadele ediyor.

45'i yılan 113 egzotik hayvan ve nişanlısıyla aynı evde yaşayan adam hem nişanlısından hem hayvanlarından oldu.

Ayrılığın ardından nişanlısının evdeki tilki, mirket, rakun, kertenkele, kokarca, dev kaplumbağa ve 45 yılanı da yanına alarak sırra kadem bastığını öne süren adam büyük acı içinde.

Evden ayrılması için nişanlısına 1 ay zaman veren Richard, nişanlısının ek süre istemesi istemesi üzerine hayatının şokunu yaşadı. Çünkü eski nişanlı evdeki tüm hayvanları da alarak sırra kadem bastı.