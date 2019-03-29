Nişanlısını terketti, 113 egzotik hayvanı da alıp kayıplara karıştı

Zira uzun süren ilişkisi sona erdikten sonra hem sevgilisinin yokluğuna hem de gözü gibi baktığı egzotik hayvanların ortadan yok olmasına alışmak zorunda kaldı.
Çukur'un bu sahnesi sosyal medyayı salladı
Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!
10 zurnacı ve 100 davulcu ile gövde gösterisi yaptı
Görenleri şaşkına çeviren çılgın tasarımlı tuvaletler!
Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
The Times, 'Türkiye'deki En İyi 30 Tatil Yeri'ni açıkladı!
Sümela Manastırı'nda büyük tehdit!
Kansere karşı 7 etkili beslenme önerisi!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum