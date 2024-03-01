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Şarkıcı Sıla sahne elbiselerini nereye bağışladığını açıkladı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 16:58
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Sahne tarzlarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Sıla son olarak açıklamalarıyla gündeme geldi. Sıla sahne kıyafetlerini bağışladığı yeri açıkladı.

Şarkıcı Sıla sahne elbiselerini nereye bağışladığını açıkladı!

Paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşulan şarkıcı Sıla son olarak Nişantaşı'nda görüntülendi.

Şarkıcı, "Ramazan ayına kadar konserlerim var. Yarın bir şarkım çıkacak. Ay sonu bir tane daha çıkacak. Çok birikti şarkılar, hızlanıyorum" dedi.

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"SADECE HAVA ATMAKLA OLMUYOR"

Şarkıcı sahne elbiselerini bağışladığı yeri açıkladı.

Snobmagazin'in haberine göre, sahne kıyafetlerini Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlayan şarkıcı, "Ne kadar elimizi taşın altına koyarsak o kadar iyi... Şöhretimiz ve ismimiz biraz değerli işlere yarasın. Sadece hava atmakla olmuyor" dedi.

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sıla sosyal medya ele sahne kıyafetleri
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