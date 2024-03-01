Şarkıcı Sıla sahne elbiselerini nereye bağışladığını açıkladı!

Paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşulan şarkıcı Sıla son olarak Nişantaşı'nda görüntülendi.

Şarkıcı, "Ramazan ayına kadar konserlerim var. Yarın bir şarkım çıkacak. Ay sonu bir tane daha çıkacak. Çok birikti şarkılar, hızlanıyorum" dedi.

"SADECE HAVA ATMAKLA OLMUYOR"

Şarkıcı sahne elbiselerini bağışladığı yeri açıkladı.

Snobmagazin'in haberine göre, sahne kıyafetlerini Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlayan şarkıcı, "Ne kadar elimizi taşın altına koyarsak o kadar iyi... Şöhretimiz ve ismimiz biraz değerli işlere yarasın. Sadece hava atmakla olmuyor" dedi.







