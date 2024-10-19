Nişantaşı'ndaki satılık ev ilanı herkesi şaşırttı! 'Ünlü piyanist Fazıl Say'a komşu...' diyerek bakın ne kadar istedi! Değeri dudak uçuklattı

Bir süredir İstanbul Nişantaşı'nda oturduğu bilinen Fazıl Say, bir süre önce yan apartmanındaki bahçe katını da satın almış ve iki daireyi birleştirmişti.

Fazıl Say'ın evinin tadilatı sırasında apartmanların arasındaki perde duvarını yıktırarak kendisine geniş bir yaşam alanı oluşturduğu söylenmişti.

Ünlü piyanist şimdi ise bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Günaydın'dan Gazeteci Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Fazıl Say'ın bir komşusu geçtiğimiz günlerde aynı apartmanda yer alan dairesini satışa çıkardı.

EV İLANI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ancak ilanı görenlerin ev sahibiyle yaptığı konuşmalar duyanları şaşırttı. Ev sahibi, potansiyel alıcıları etkilemek için oldukça yaratıcı bir yöntem denedi ve "Fazıl Say'a da komşu olacaksınız" diyerek ilan verdi.

DEĞERİ İSE...

Bu durum, hem Fazıl Say'ın hem de emlak piyasasının dikkatini çekti. Ünlü sanatçının ismi, komşusu tarafından adeta bir pazarlama aracı olarak kullanıldı. Fazıl Say'ın komşusu evinin satışı içinse tam tamına 17 milyon TL istedi.