Niyazi Gül Dörtnala nerede ve ne zaman çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu nedir?

Niyazi Gül Dörtnala filmi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Ata Demirer,

Demet Akbağ , Şebnem Bozoklu gibi isimlerin rol aldığı filmin konusu ve detayları merak ediliyor. Peki Niyazi Gül Dörtnala nerede ve ne zaman çekildi?

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kadrosunda başarılı isimlerin yer aldığı Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimleri İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılmıştır. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı film 2015 yapımıdır ve 8 Mayıs 2015 tarihinde vizyona girmiştir.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA KONUSU NEDİR?

Filmde Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlar ile arası hep iyi olan ve büyük-küçük baş fark etmeksizin bütün hayvanların dilinden anlayan, sıradışı bir bilim insanıdır. İnsanların zevkleri için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa ve gerçek kürk tüketimine tamamen karşıdır. Üniversitedeki dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün ayrıca Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye, Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturmakta ve de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım etmektedir. Kendi halinde İzmir'de yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası sonrası adeta alt üst olacaktır.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer - Niyazi Gül

Demet Akbağ - Sultan

Levent Ülgen - Rıza

Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye

Şebnem Bozoklu - Hediye



