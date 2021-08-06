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Niyazi Gül Dörtnala nerede ve ne zaman çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu nedir?

06.08.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata Demirer ve Demet Akbağ gibi başarılı isimlerin yer aldığı Niyazi Gül Dörtnala filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Sevilen filmin nerede ve ne zaman çekildiği merak ediliyor. Ege Derbisi'ne safkanlarıyla katılan Sultan ve Rıza'nın hikayesini anlatan film hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki Niyazi Gül Dörtnala nerede ve ne zaman çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu nedir? İşte ayrıntılar...

Niyazi Gül Dörtnala nerede ve ne zaman çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu nedir?

Niyazi Gül Dörtnala filmi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Ata Demirer,
Demet Akbağ , Şebnem Bozoklu gibi isimlerin rol aldığı filmin konusu ve detayları merak ediliyor. Peki Niyazi Gül Dörtnala nerede ve ne zaman çekildi?

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kadrosunda başarılı isimlerin yer aldığı Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimleri İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılmıştır. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı film 2015 yapımıdır ve 8 Mayıs 2015 tarihinde vizyona girmiştir.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA KONUSU NEDİR?

Filmde Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlar ile arası hep iyi olan ve büyük-küçük baş fark etmeksizin bütün hayvanların dilinden anlayan, sıradışı bir bilim insanıdır. İnsanların zevkleri için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa ve gerçek kürk tüketimine tamamen karşıdır. Üniversitedeki dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün ayrıca Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye, Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturmakta ve de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım etmektedir. Kendi halinde İzmir'de yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası sonrası adeta alt üst olacaktır.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer - Niyazi Gül
Demet Akbağ - Sultan
Levent Ülgen - Rıza
Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye
Şebnem Bozoklu - Hediye

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Ata Demirer
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