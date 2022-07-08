Nizip-Karkamış yolu kapsamında kamulaştırma yapılacak

Nizip-Karkamış yolu kapsamındaki yapım çalışmaları nedeniyle bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Nizip-Karkamış il yolunun belirlenen kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Karara göre kamulaştırmalar, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin Çarşı, Karanfil ve Yarımca mahallelerindeki bazı parseller için yapılacak.

