Noa Lang'dan sonra bir transfer daha! Galatasaray Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı

SON DAKİKA Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Noa Lang'ın ardından bir transfer daha bitiyor. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılıların Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Burak Kavuncu
Yaser Asprilla

Yaser Asprilla

KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Girona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devi Galatasary transferde hızlandı. Sarı-kırmızılı ekip dün gece Napoli'den Noa Lang'ı İstanbul'a getirirken, bugün de İspanya'da Girona forması giyen Hollandalı Yaser Asprilla'yı kadrosuna katıyor.

GALATASARAY KİRALADI!

Noa Lang dan sonra bir transfer daha! Galatasaray Yaser Asprilla yı kadrosuna kattı 1

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun yaptığı habere göre; Galatasaray, Yaser Asprilla'yı şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşan Cimbom, oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hazırlanıyor. Galatasaray'ın kiralık anlaşmasındaki detaylarda belli oldu. Oyuncunun belirli sayıda maça çıkması halinde opsiyon devreye girecek. Galatasaray'ın oyuncunun bonservisini almak için ödeyeceği bedel ise 23 23 milyon euro.

İSTANBUL'A GELDİLER...

Noa Lang dan sonra bir transfer daha! Galatasaray Yaser Asprilla yı kadrosuna kattı 2

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yaser Asprilla'nın temsilcisi, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Hollandalı kanat oyuncusu İspanya'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen takımlarını peşine takmayı başardı.

EN YÜKSEK TEKLİFİ YAPTI!

Noa Lang dan sonra bir transfer daha! Galatasaray Yaser Asprilla yı kadrosuna kattı 3

Asprilla ile Benfica, Ajax ve Marsilya ile görüşmeler yapılıyordu; ancak Girona’ya en iyi teklifi sunan kulüp Galatasaray oldu. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

son dakika galatasaray ispanya la liga transfer haberleri Yaser Asprilla
