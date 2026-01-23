Noa Lang'dan sonra bir transfer daha! Galatasaray Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı

Süper Lig devi Galatasary transferde hızlandı. Sarı-kırmızılı ekip dün gece Napoli'den Noa Lang'ı İstanbul'a getirirken, bugün de İspanya'da Girona forması giyen Hollandalı Yaser Asprilla'yı kadrosuna katıyor.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun yaptığı habere göre; Galatasaray, Yaser Asprilla'yı şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşan Cimbom, oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hazırlanıyor. Galatasaray'ın kiralık anlaşmasındaki detaylarda belli oldu. Oyuncunun belirli sayıda maça çıkması halinde opsiyon devreye girecek. Galatasaray'ın oyuncunun bonservisini almak için ödeyeceği bedel ise 23 23 milyon euro.

İSTANBUL'A GELDİLER...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yaser Asprilla'nın temsilcisi, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Hollandalı kanat oyuncusu İspanya'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen takımlarını peşine takmayı başardı.

EN YÜKSEK TEKLİFİ YAPTI!

Asprilla ile Benfica, Ajax ve Marsilya ile görüşmeler yapılıyordu; ancak Girona’ya en iyi teklifi sunan kulüp Galatasaray oldu. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.