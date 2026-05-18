SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'a Domenico Tedesco sürprizi!

Beşiktaş’ta tarihi gün! Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını KAP’a bildirdi. Taraftarlar bu şok vedanın şaşkınlığını yaşarken, yönetim hiç vakit kaybetmeden yeni hoca operasyonu için düğmeye bastı. Kartal'ın gündemine gelen ilk isim ise Domenico Tedesco.

Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'a Domenico Tedesco sürprizi!
Burak Kavuncu

Beşiktaş’ta haftalardır süren belirsizlik nihayete erdi ve siyah-beyazlı camiada ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen kapandı. Fenerbahçe ile yakın zaman önce yollarını ayıran Domenico Tedesco, siyah-beyazlı yönetimin masasına sunulan ilk ciddi aday oldu.

BEŞİKTAŞ’TA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ RESMEN BİTTİ! YENİ HOCA ADAYI TANIDIK BİR YÜZ...

Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş a Domenico Tedesco sürprizi! 1

Beşiktaş'ta beklenen deprem resmen gerçekleşti! Siyah-beyazlı kulüp, bu sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle efsane teknik adam Sergen Yalçın ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını duyurdu. Ayrılığın hemen ardından siyah-beyazlıların masasına gelen ilk teknik direktör adayı ise taraftarı şimdiden heyecanlandırdı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ: İKİNCİ DÖNEM RESMEN SONA ERDİ

Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş a Domenico Tedesco sürprizi! 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Beşiktaş ayrılığı şu resmi ifadelerle duyurdu:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir."

Böylelikle Beşiktaş’ta büyük umutlarla başlayan ikinci Sergen Yalçın dönemi, hedeflerin uzağında kalınan bir sürecin ardından resmen tarih oldu.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN İSİM: DOMENICO TEDESCO!

Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş a Domenico Tedesco sürprizi! 3

Sergen Yalçın'ın gidişiyle boşalan teknik direktörlük koltuğu için yönetim kolları sıvadı. Ünlü gazeteci Ertan Süzgün'ün geçtiğimiz dakikalarda patlattığı bombaya göre; son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İtalyan asıllı Alman teknik adam Domenico Tedesco, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi!

Daha önce Schalke 04, Spartak Moskova ve RB Leipzig gibi Avrupa devlerinde de görev yapan 40 yaşındaki başarılı taktisyenin ismi, Beşiktaş yönetiminin listesinde ilk sıralara tırmandı.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN KARNESİ

Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş a Domenico Tedesco sürprizi! 4

Efsane teknik adamın bu sezon Beşiktaş’ın başında sergilediği Süper Lig performansı, istatistiklere şu şekilde yansıdı:

Maç Sayısı: 33
Galibiyet: 16
Beraberlik: 9
Mağlubiyet: 8
Atılan Gol: 57 | Yenilen Gol: 39
Galibiyet Yüzdesi: %48
Puan Ortalaması: 1.73

Özellikle %48'lik galibiyet yüzdesi ve kaybedilen kritik puanlar, bu ayrılığın en büyük gerekçeleri olarak öne çıktı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıldız isim G.Saray'a veda etti! Ayrılık şarkısı gündem olduYıldız isim G.Saray'a veda etti! Ayrılık şarkısı gündem oldu
Real Madrid'de gündem Jose Mourinho! Artık an meselesi, son görüşme yapılacakReal Madrid'de gündem Jose Mourinho! Artık an meselesi, son görüşme yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın beşiktaş fenerbahçe Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.