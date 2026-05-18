Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'a Domenico Tedesco sürprizi!

Beşiktaş’ta haftalardır süren belirsizlik nihayete erdi ve siyah-beyazlı camiada ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen kapandı. Fenerbahçe ile yakın zaman önce yollarını ayıran Domenico Tedesco, siyah-beyazlı yönetimin masasına sunulan ilk ciddi aday oldu.

BEŞİKTAŞ’TA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ RESMEN BİTTİ! YENİ HOCA ADAYI TANIDIK BİR YÜZ...

Beşiktaş'ta beklenen deprem resmen gerçekleşti! Siyah-beyazlı kulüp, bu sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle efsane teknik adam Sergen Yalçın ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını duyurdu. Ayrılığın hemen ardından siyah-beyazlıların masasına gelen ilk teknik direktör adayı ise taraftarı şimdiden heyecanlandırdı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ: İKİNCİ DÖNEM RESMEN SONA ERDİ

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Beşiktaş ayrılığı şu resmi ifadelerle duyurdu:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir."

Böylelikle Beşiktaş’ta büyük umutlarla başlayan ikinci Sergen Yalçın dönemi, hedeflerin uzağında kalınan bir sürecin ardından resmen tarih oldu.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN İSİM: DOMENICO TEDESCO!

Sergen Yalçın'ın gidişiyle boşalan teknik direktörlük koltuğu için yönetim kolları sıvadı. Ünlü gazeteci Ertan Süzgün'ün geçtiğimiz dakikalarda patlattığı bombaya göre; son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İtalyan asıllı Alman teknik adam Domenico Tedesco, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi!

Daha önce Schalke 04, Spartak Moskova ve RB Leipzig gibi Avrupa devlerinde de görev yapan 40 yaşındaki başarılı taktisyenin ismi, Beşiktaş yönetiminin listesinde ilk sıralara tırmandı.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN KARNESİ

Efsane teknik adamın bu sezon Beşiktaş’ın başında sergilediği Süper Lig performansı, istatistiklere şu şekilde yansıdı:

Maç Sayısı: 33

Galibiyet: 16

Beraberlik: 9

Mağlubiyet: 8

Atılan Gol: 57 | Yenilen Gol: 39

Galibiyet Yüzdesi: %48

Puan Ortalaması: 1.73

Özellikle %48'lik galibiyet yüzdesi ve kaybedilen kritik puanlar, bu ayrılığın en büyük gerekçeleri olarak öne çıktı.