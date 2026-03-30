Kapat
Noa Lang'ın transfer kararı gündem oldu! Galatasaray'da kalacak mı? İtiraf etti...

Galatasaray’ın devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız Noa Lang, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili sessizliğini ülkesinde bozdu. Hollanda Milli Takımı kampında çarpıcı açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul’daki günlerinden transfer iddialarına kadar her şeyi ilk kez bu kadar net bir dille anlattı.

Burak Kavuncu
Hollanda basınına konuşan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formayla yaşadığı şampiyonluk baskısını ve transfer tekliflerini değerlendirirken geleceğine dair son kararını resmen açıkladı.

"KOEMAN İLE GÖRÜŞTÜM"

"Galatasaray'a gitmeden önce teknik direktör Ronald Koeman ile görüştüm. Bunun iyi bir adım olduğunu düşündü. Sonuçta önemli olan bol bol süre almanız. Galatasaray'da neyse ki durum böyle."

"STADYUM'DA ÖYLE BİR GÜRÜLTÜ OLUYOR Kİ..."

"Dürüst olmak gerekirse Galatasaray'ın ne kadar inanılmaz derecede büyük olduğuna da şaşırdım. Bunu elbette biraz biliyordum. Ancak bir kez orada oynamaya başladığınızda, gözlerinize inanamıyorsunuz. Gerçekten devasa bir kulüp. Yaklaşık 30 milyon taraftarı var, düşünebiliyor musunuz? Ve stadyumda öyle bir gürültü oluyor ki, bu normal değil. "

Oraya gelip ilk kez oynayan birçok oyuncu, örnek vermek gerekirse Liverpool'dakiler bile, bu gürültüden gerçekten ürküyor. Juventus maçında Koopmeiners da çılgına dönmüştü."

OSIMHEN, SANE VE OKAN BURUK İÇİN AYRI PARANTEZ AÇTI!

"Galatasaray'daki seviye, Dünya Kupası'nda yer bulmak için yeterli olmalı bence. Galatasaray bir süredir gözden düşmüş yıldızların sığınağı olmaktan çıktı. Victor Osimhen daha 28 yaşında, Leroy Sané 29 yaşında. Gerçekten en üst düzey oyunculara sahibiz.

Saha içinde özgürlük benim için çok önemli. Okan hocam da bana sahadaki o özgürlüğü çok iyi şekilde veriyor."

G.SARAY'DA KALACAK MI?

"Evet, milli takım teknik direktöründen çok fazla güven duyuyorum. Ama kendime de güveniyorum; her zaman böyleydim. Çocukluğumdan beri böyleyim. Öncelikle Hollanda Milli Takımı ile dünya şampiyonluğunu hedefleyelim. Sonra ne olacağına bakarız."

NAPOLİ VE CONTE SÖZLERİ...

"Napoli de elbette çok büyük bir kulüp. Ve ben hâlâ İtalya'da da başarılı olabileceğime inanıyorum. Çoğu zaman kanat oyuncularıyla hiç oynamıyorduk, bu yüzden benim için bu durum üzücüydü. Çünkü görevlerimi yerine getirmek istemediğimden falan değildi. Her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yaptım.

Bazen uyum sağlanamıyor, ama bu deneyim benim için çok öğretici oldu. Ve kesinlikle pişman değilim: Conte gibi büyük bir teknik direktör seni istiyorsa, gidersin.

Kesinlikle pişman değilim. Conte gibi harika bir teknik direktör sizi istiyorsa, gidersiniz."

DÖVMELERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEMEK İSTİYOR!

"Diego Maradona'yı da ekletmeyi düşünüyorum. Belki de Michael Jackson'ı. Onun da hayranıyım. Hâlâ bolca yerim var çünkü üst bacağım da duruyor."

