Nöbet dizisinde sürpriz isim! Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay hangi rolde oynayacak?

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, 'Nöbet' dizisiyle ilk defa seyirciyle buluşacak.
JANDARMA ÜSTEĞMEN OLACAK
Gencebay, Jandarma Üsteğmen Oğuz Berhudar'ı canlandıracak. Gencebay, 20'li yaşların sonunda İzmirli çapkın bir jandarma üsteğmenini canlandıracak.
Gökhan Gencebay'ın büyük heyecan duyarak katıldığı proje için de geri sayım başladı.
Dizinin başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci gibi isimler paylaşıyor. Yönetmenliğini Gökhan Erkut'un üstlendiği Pana Film yapımı 'Nöbet', Ocak ayında Show TV'de ekranlara gelecek.
Nöbet dizisinin oyuncu kadrosunda Yurdaer Okur , Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci , Kürşat Alnıaçık, Murat Kılıç, Tuncay Beyazıt, Nevzat Yılmaz, Yılmaz Meydaneri. Burak Sarımola, Sultan Elif Taş, Gökhan Gencebay, Kaan Sevi, Bahadır Buyruk, Ziya Çiçek ve Orkun Ok yer alıyor.
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